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公園處長要向許淑華致歉 柯P：可憐，官員當到沒尊嚴

2019-02-18 09:19聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

對於公園處長黃立遠今要和市議員許淑華致歉，台北市長柯文哲卻說「可憐啊」。記者邱瓊...
對於公園處長黃立遠今要和市議員許淑華致歉，台北市長柯文哲卻說「可憐啊」。記者邱瓊玉／攝影
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台北市長柯文哲昨參加陽明山花季開幕活動，卻意外被拍到正在和公園處長黃立遠聊天，兩人聊到杜鵑花季的預算問題，柯卻是一聽到民進黨市議員許淑華的名字就爆粗口，引發民進黨諸多議員強烈不滿，黃立遠今天上午也將為此事赴議會向許淑華道歉。

對此，柯文哲則說「是這樣子喔」，「可憐啊」，官員都沒有講實話的勇氣，不過有啦，他(指黃立遠)是有講實話的勇氣，官員都當到沒有尊嚴了。

幕僚則是在一旁緩頰說，「這些都是誤會」，柯文哲則是半開玩笑的說，對，和新潮流都是誤會，一切都是假的，「我的業障重」。

媒體追問，如果真的是黃立遠謊報，是否會和議員道歉？柯文哲說，「再講吧」，隨後還說，「事實真相還不曉得，不會人家一講我們就怎麼樣，還是有段淵源。」

對於黃立遠昨被拍到時，卻回「錄到就錄到啊」，柯文哲則是狂笑說，「一副慷慨就義點樣子」，隨後又說，好啦好啦，不要緊，自己也是一樣。「他是慷慨就義」，「我是講了就講了」，不然要怎麼樣。

是否會擔心四月開議後的府會關係？柯文哲則說，「講了就講了啊，更何況現在還會好嗎？」

柯文哲說，市府在做「台北花系列」，在不同時間、地點用花把一整年串起來，不過夏天還是沒有辦法，五月玫瑰花是最後，六七八月就沒有花。

柯文哲強調，本來是一個計畫，每年種十萬株，把要種的區域都畫好，把它填滿，但連這種計畫，議員都會阻擋。

柯文哲說，杜鵑花不是台大的校花，它是台北市的市花，議員卻說是台大校花，因為柯文哲是台大的，「我說奇怪，杜鵑花不是台北市的市花嗎？」

柯文哲隨後還笑說，乾脆來個負面行銷，讓今年的杜鵑花節有更多人注意， 要有那種逆境思考，遇到困難就逆境思考。

柯文哲
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