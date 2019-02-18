對民進黨議員爆粗口惹議 柯P：其實私底下講得更難聽

2019-02-18 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨參加陽明山花季開幕活動，卻意外被拍到爆粗口。柯文哲當時正在和北市府工務局公燈處長黃立遠談話，黃立遠提到某件案被議員當成政治議題操作，柯文哲當場回他「不要人家反對就不敢」，並問他是哪個議員反對，黃立遠則說是民進黨議員許淑華，柯文哲聽到後脫口罵出一字髒話「幹」。

柯文哲爆粗口的影片不僅被媒體拍到，甚至還被柯文哲的粉絲團直播出去。對此，柯文哲表示，「其實我們私底下講話，講得更難聽的都有，人家私底下講話，再給人家偷錄拿去放，那哪有辦法。」

媒體質疑，現場是公開場合，且是光明正大的拍攝，甚至粉絲團也直播。對此，柯文哲則說「那是光明正大的偷錄」，並強調那個不是公開講話的場合，只是走路和人家講話。

據了解，黃立遠當時提的某案件，就是杜鵑花季，黃立遠當時是和柯打小報告，指市府編列的杜鵑花種植專款遭議員當政治議題操作杯葛，不過實際上杜鵑花預算最後卻還是三讀通過，遭許淑華痛批，黃故意告知柯錯誤訊息，試圖政治操作，根本就是不適任。

對此，柯文哲強調，自己是和市府官員內部談話，不是公開場合公開講，就是私底下走路聊天講的話，那還要偷錄，沒有辦法。

不過對於杜鵑花預算明明就有通過，是不是遭誤導？柯文哲則是推說「細節我不知道」。