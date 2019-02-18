韓國瑜明住漁村 直播預告下次住「運將」家

2019-02-18 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜明天要夜宿彌陀區漁村，他今晚10點在臉書直播預告，下次要住「運將」家，到基層司機或卡車司機家住一晚，看看長期開車的人有什麼需要。

韓國瑜今晚在臉書直播，與高雄酒吧老闆一起調酒，並暢談最近想法。韓國瑜明天要去住彌陀區漁村，他說，要凌晨4點起床看漁民拍賣，關心漁民有什麼困難、需要什麼協助，有沒有東西賣不出去的痛苦；並預告下次去「運將」家，到基層司機或卡車司機家夜宿，看看長期開車人有什麼需要。

酒吧老闆問韓國瑜對留住觀光客有何想法，韓國瑜說，他過年前曾在高雄風景區內上廁所，打開門，差點落荒而逃，「我在開主管會報時發脾氣了，觀光客來要珍惜，但看到廁所差點昏倒。」他說，要把高雄優點挖掘出來，讓高雄與眾不同、有特色，品質提升起來，才會讓觀光客想再來。

韓國瑜下午去幫台南國民黨立委參選人謝龍介站台，小編問對未來台南、高雄互動有何期待？韓國瑜說，南台灣是生活圈，甚至生命共同體，高雄、屏東、台南等南台灣縣市，很多地方可以不分彼此地攜手合作，但讓他無法接受的是，南台灣出沒有現代化國際機場，很多人必須到桃園搭機。

對於被部分網友酸他都沒在做事，韓國瑜說，愛河燈會9天超過140萬人來；農產外銷；市府整合5大醫院共推醫療觀光，3月8日透過旅行社行銷；海霸王要投資80億；國內某大銀行要投資400億；幾大電子廠要擴大投資高雄；所有投資考察團不停，中華民國商業總會準備投資千億，還有工業總會要來考察投資環境，「然後我這個市長什麼都沒有做，我覺得很好笑。」