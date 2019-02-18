親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
韓柯人氣紅不讓
政治
軍事
綜合

韓國瑜明住漁村 直播預告下次住「運將」家

2019-02-18 00:12聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市長韓國瑜明天要夜宿彌陀區漁村，他今晚10點在臉書直播預告，下次要住「運將」家，到基層司機或卡車司機家住一晚，看看長期開車的人有什麼需要。

韓國瑜今晚在臉書直播，與高雄酒吧老闆一起調酒，並暢談最近想法。韓國瑜明天要去住彌陀區漁村，他說，要凌晨4點起床看漁民拍賣，關心漁民有什麼困難、需要什麼協助，有沒有東西賣不出去的痛苦；並預告下次去「運將」家，到基層司機或卡車司機家夜宿，看看長期開車人有什麼需要。

酒吧老闆問韓國瑜對留住觀光客有何想法，韓國瑜說，他過年前曾在高雄風景區內上廁所，打開門，差點落荒而逃，「我在開主管會報時發脾氣了，觀光客來要珍惜，但看到廁所差點昏倒。」他說，要把高雄優點挖掘出來，讓高雄與眾不同、有特色，品質提升起來，才會讓觀光客想再來。

韓國瑜下午去幫台南國民黨立委參選人謝龍介站台，小編問對未來台南、高雄互動有何期待？韓國瑜說，南台灣是生活圈，甚至生命共同體，高雄、屏東、台南等南台灣縣市，很多地方可以不分彼此地攜手合作，但讓他無法接受的是，南台灣出沒有現代化國際機場，很多人必須到桃園搭機。

對於被部分網友酸他都沒在做事，韓國瑜說，愛河燈會9天超過140萬人來；農產外銷；市府整合5大醫院共推醫療觀光，3月8日透過旅行社行銷；海霸王要投資80億；國內某大銀行要投資400億；幾大電子廠要擴大投資高雄；所有投資考察團不停，中華民國商業總會準備投資千億，還有工業總會要來考察投資環境，「然後我這個市長什麼都沒有做，我覺得很好笑。」

他說，要說他什麼都沒做，ok，看用什麼角度，但他保證2019年高雄會欣欣向榮，「等著看！」韓國瑜這場直播吸引同時在線2.6萬人觀看，展現超高人氣。

高市長韓國瑜晚上10點開直播，暢談最近想法。圖／截取自韓國瑜臉書
高市長韓國瑜晚上10點開直播，暢談最近想法。圖／截取自韓國瑜臉書
分享

韓國瑜考察運將
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

自爆申請前瞻被要求重寫 韓國瑜質問中央：什麼意思？

2019-02-17 23:35

創12年新高！役男妨害兵役2017年人數最多

2019-02-17 23:21

蘇內閣真心話大揭密！他偷抽牛車甘蔗 她小學念六間

2019-02-17 23:17

柯文哲嗆民進黨台獨玩假的 郝龍斌：柯「鱉笑鱉無尾」

2019-02-17 22:47

2詐騙台嫌遞解中國 外交部：強烈遺憾

2019-02-17 21:57

歐洲議會友台小組主席 今率核心成員訪台

2019-02-17 17:20

蔡英文2年半施政受質疑 蘇嘉全：不是不好是做太好

2019-02-17 14:58

北巿警力過剩？ 柯文哲：警政署應召集各警局坐下來談

2019-02-17 14:19

上海市台辦主任明進北巿府開會 柯文哲：交流問題

2019-02-17 14:12

蔡總統說農產出口新高 農民打臉：很會玩文字遊戲

2019-02-17 14:07

農業縣敗選延燒？ 綠委：老共來買對手選區農產品，我就倒了

2019-02-17 13:13

民進黨九合一慘敗後 農業縣市檢討沒？農民仍罵聲一片

2019-02-17 12:46

單一網友建議 食藥署竟刪醬油「果糖酸」含量遭糾正

2019-02-17 11:53

幫謝龍介總部成立站台 禿子漢子燕子今台南合體

2019-02-17 10:48

蘇揆非核家園心意不變 台大醫：好好愛惜大家的荷包

2019-02-17 10:43

黃偉哲憂無力負擔人事費 行政院：沒有流浪警察問題

2019-02-17 10:33

總統逛書展賣萌 馬大九愛幾米漫畫 小英寶貝黃阿瑪

2019-02-17 10:00

要當農民後盾 蔡總統：農產外銷破3紀錄

2019-02-17 00:54

蘇揆嗆講風涼話 馬英九：我們只講老實話

2019-02-17 00:50

春節年假若太長 工商界盼別增加企業成本

2019-02-17 00:50

人事總處：春節固定連休9天 挑戰不小須先討論

2019-02-17 00:46

馬挑戰能源政策 蘇揆：要吃雞蛋也須清雞屎

2019-02-17 00:46

年假固定9天？ 蘇揆：是挪假，不是平白放假

2019-02-17 00:28

雲林水利會長 角逐海線立委

2019-02-16 23:59

影／遭蘇貞昌酸講風涼話 馬英九這麼回答

2019-02-16 19:39

藍民調：九二共識高 一國兩制低接受

2019-01-17 15:05

政壇新流行…官員變網紅

2019-01-16 23:24

影／何謂「不統」？ 馬：若統一條件不合應維持現狀

2019-01-11 10:24

分享經濟成果政策 蔡總統臉書三點說明

2019-01-08 16:15
看更多

熱門文章

朝野挺「軍紀操」磨練犯錯兵 鐵血陸戰營長翻身

2019-02-17 10:57

韓國瑜幫謝龍介站台！萬名鄉親大喊總統好

2019-02-17 15:49

霸凌小學生 盧秀燕怒極連說4次「辦的是什麼教育」

2019-02-17 13:41

韓國瑜開鍘 高市府男課長性騷擾調非主管

2019-02-17 09:22

韓國瑜選總統？ 高雄天文宮今送雍正對聯：神明指示

2019-02-17 11:10

國軍將軍人數多 朝野立委提案要求國防部提縮減計畫

2019-02-17 08:13

採購66架F-16V戰機兼顧幻象機 立委要軍方說明

2019-02-17 06:23

民進黨九合一慘敗後 農業縣市檢討沒？農民仍罵聲一片

2019-02-17 12:46

孫大千：養人頭黨員大戶才要全黨員投票

2019-02-17 08:22

影╱立委戰火陳筱諭轟新潮流 勸「龍介叔」別誤台灣前程

2019-02-17 17:39

蔡英文2年半施政受質疑 蘇嘉全：不是不好是做太好

2019-02-17 14:58

幫謝龍介總部成立站台 禿子漢子燕子今台南合體

2019-02-17 10:48

韓國瑜今到台南幫謝龍介站台！現場湧入萬名鄉親

2019-02-17 14:52

委中科院研發生產戰甲車車內通話系統 去年只作出一套

2019-02-17 06:55

陳明通約不到盧秀燕談兩岸 盧：我不選總統不用急

2019-02-17 17:22

柯自比雍正、韓國瑜像韋小寶？ 但這一點太不像

2019-02-17 08:00

憲兵升將官全擠202指揮部窄門 綠委籲審視憲兵價值

2019-02-17 08:11

影／韓國瑜陪柯呈枋黃昏市場拜票 韓粉快暴動

2019-02-17 18:18

影／立委補選韓流又燒 綠催中央多派「大人」來

2019-02-17 13:16

謝龍介韓國瑜當起型男大主廚 挽袖料理虱目魚

2019-02-17 15:11

新聞眼／新仇舊恨 藍初選殺到見骨？

2019-02-17 00:55

聯晚前總主筆 羊憶蓉辭世

2019-02-17 00:40

憲兵保護台北的雲豹甲車隊 從陸軍戰備車輛調來的

2019-02-17 08:13

民進黨九合一慘敗延燒2020？農業縣市選情艱困

2019-02-17 12:43

新聞眼／柯韓超藍趕綠？ 蔡蘇能擋旋風

2019-02-17 00:58

宣傳高雄觀光 韓國瑜爆：過兩天還有超級巨星來

2019-02-17 13:26

議員問敢主張恢復徵兵？柯文哲：不想回答新潮流的題目

2019-02-17 13:36

區公所性騷擾課長被調職 韓國瑜：不是這樣就沒事

2019-02-17 13:16

疑不滿上尉領導 上士打頭踹尾被判刑

2019-02-17 13:56

陳國恩接任海巡署長 周三舉行布達交接儀式

2019-02-17 14:10

交大、國防大合開學程 畢業任軍官月薪近5萬

2019-02-17 13:37

海軍潛艦耐航訓練已取消數年 綠委要求國防部改善

2019-02-17 08:11

聽到民眾喊「總統好」 柯韓都「落英文」…

2019-02-17 00:42

影╱5市議員組帥哥美女麻豆助選 郭國文：暖流對抗韓流

2019-02-17 11:58

物流取消假日服務衝擊農業 林佳龍：4業者維持假日配送

2019-02-17 18:28

引頸期待高教機 別忘空軍T-34C初級教練機老矣

2019-02-17 04:08

23日邀禿子、漢子、燕子站台？鄭世維：3人都會來

2019-02-17 11:11

候選人兼黨主席每月要募三千萬 王金平：這想法有創意

2019-02-17 15:12

回應選總統「to be or not to be」韓國瑜：開玩笑的

2019-02-17 11:58

2詐騙台嫌遞解中國 外交部：強烈遺憾

2019-02-17 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top