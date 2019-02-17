自爆申請前瞻被要求重寫 韓國瑜質問中央：什麼意思？
高市長韓國瑜今晚直播調酒時，自爆行政院長蘇貞昌上台後，要求高雄所有申請前瞻計畫全部要改寫，質問中央「是什麼意思？」並指總統蔡英文不要九二共識、不要一國兩制，也不愛中華民國、不敢台灣獨立，「請問我們要往哪去？」
韓國瑜今晚在臉書開直播，與酒吧老闆一起調酒，行銷高雄酒吧文化，並調製「守夜人」、「春雨綿綿」兩杯酒，分別向勞工和愛情致敬，兩酒名稱也與余光中詩作有關。「春雨綿綿」的味道，還讓韓國瑜直喊酸，「我的媽咪呀，原來愛情的味道這麼酸！」
韓國瑜最近批評蔡英文的兩岸政策，卻遭到蔡英文和前總統陳水扁等綠營人士反擊，並質疑韓違反「政治0分，經濟100分」的承諾。
韓國瑜在直播中說，他在高雄盡量不談政治，但兩岸市場很重要，中國大陸占外銷市場40%以上，怎麼可能放棄。
但他說，蔡英文說不要九二共識、也不要一國兩制、不愛中華民國、不敢台灣獨立，韓國瑜拿起白紙說，「ok，我豎白旗投降」，但請問蔡英文和陳水扁，「我們要往哪裡去？還是打迷糊戰、混過去就好？」他認為中央兩岸政策應要有明確論述方向。
韓國瑜說，當高雄向外推銷產品和吸引觀光客產生障礙時，他當市長必須講出，不然九二共識定海神針，可以保障兩岸交流、和平做生意、買賣會受影響，「我一定要講，但不用天天講，天天講沒有用，大家知道我意識形態和想法就好。」
韓國瑜還說，高雄近280萬人必須要發展，「你行政院長上來後，要求我們所有申請前瞻計畫全部要改寫，是什麼意思？」
他說，中央應該協助高雄，並強調「全台灣人都欠高雄人」，因為高雄犧牲環境，並憑著一城之力，支撐台灣整個重工業發展，當然現在要回饋高雄。
但他質問中央，「補助款叫我重新寫計畫什麼意思？希望高雄失敗、繼續窮困嗎？還是希望我韓國瑜跌倒、在施政道路活活摔死？」他不可能接受，所以他在兩岸論述上必須質疑中央，請中央必須告訴全台同胞如何走這條路，並幫助高雄經濟發展，因為高雄成功、南台灣成功，就是全台灣成功。
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