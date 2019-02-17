創12年新高！役男妨害兵役2017年人數最多

2019-02-17 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



內政部統計，過去未經核准出境或核准出境後屆期未歸，經催告仍未返國，導致未接受徵兵處理的案件近幾年攀升，前年更有多達二五五人遭移送，創十二年來新高。至於役男護照效期再放寬，是否加劇妨害兵役情形？役政署表示，一旦違規，均依法送辦。

現行「妨害兵役治罪條例」明定，役齡男子意圖避免徵兵處理、或是預備軍官、預備士官或常備兵、補充兵現役的徵集，最重處五年以下有期徒刑。

往年經催告、仍未返國的接近役齡的男子，大約維持在七十人以內，到二〇一四年三月修正「護照條例施行細則」後，移送法辦人數從十五人增加到七十四人，二〇一五年更飆升至近二百人，前年則達二五五人。

內政部役政署指出，為配合二〇一四年八月修正生效的「役男出境處理辦法」，直轄市、縣市政府及鄉鎮、市、區公所，應對出境就學役男清查及統計等事項，加強掌握役男出境就學情形及後續徵兵處理，使其依法返國履行兵役義務，維護兵役公平。

役政署解釋，自二〇一五年起，役政署每年都會定期清查尚未履行兵役義務役男，出境至國外、香港、澳門或大陸地區就學，或申請出境逾期未歸者，妨害兵役移送人數因此產生高峰期。