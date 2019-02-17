蘇內閣真心話大揭密！他偷抽牛車甘蔗 她小學念六間

2019-02-17 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳洛薇 ╱即時報導



蘇內閣上任滿月，行政院兒童版網頁揭露閣員們的小祕密，行政院長蘇貞昌和政委林萬億最怕吃辣，副院長陳其邁熱愛潛水，小時夢想當畫家；政委張景森最愛馬拉松、鄧振中崇拜警察、唐鳳小學唸了六間，至於一手好書法的羅秉成小時候在廟口擺攤賣春聯，練字賺學費。

行政院秘書長李孟諺愛吃巧克力，談到寵物，他說，小時候曾養松鼠、麻雀，但最後都逃跑了。外交部長吳釗燮小時候會趁著牛車經過時偷抽甘蔗，是他最特別的童年往事。教育部長潘文忠愛打棒球，他最愛吃豆干，尤其是大溪豆干，他小時候的理想就是成為一位老師。

此外，文化部長鄭麗君小時候很崇拜愛因斯坦，想當一名科學家，去探索人類還不知道的世界，最喜歡的運動是籃球。科技部長陳良基說，自己十五歲以前是小農夫，他種過稻米、地瓜、花生、蘆筍、芝麻等各種農作物，小時候他就夢想可以到鄉下開一間圖書館，讓所有小朋友都有看不完的書。

政委龔明鑫兩年多前聽說手機遊戲「精靈寶可夢ＧＯ」在台上架掀起全民「抓寶」風潮時，還好奇地說「這寶可夢到底是什麼東西啊」？結果他不僅下載了，現在寶可夢更成了龔明鑫的電子寵物。談到工作，他向小朋友介紹，自己是「各部會吵架時候的和事佬」。

陸委會主委陳明通的寵物則是小鸚鵡，拿手歌是「將進酒」，陳明通小時候曾想當科學家，結果成了學者和政務官，他自我介紹陸委會主委的工作是「處理二千三百萬人與十三億人的複雜關係」。

金管會主委顧立雄向小朋友自我介紹，「我不笑的時候看起來有點凶，熟了就能聊開」，還透露自己五音不全，被迫上台時就唱「苦海女神龍」；讀高中時，每天坐六點零八分的火車，從基隆到台北，在火車上還用書本幫很多人占位置。

僑委會委員長吳新興小時理想是開書店當老闆，他最特別的童年往事是「參加演講比賽嚇得半死！」央行總裁楊金龍小時候想當天文學家，國家通訊傳播委員會主委詹婷怡說自己的座右銘是「跨越界線，可能無限」，透露她自小就想當偵探或探險家。