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歐洲議會友台小組主席 今率核心成員訪台

2019-02-17 17:20聯合報 記者鄭媁╱即時報導

外交部今發布新聞稿表示，歐洲議會友台小組主席朗根 (Werner LANGEN) 率重量級議員及幕僚一行7人，應邀從今至22日訪台，外交部表達誠摯歡迎。該團在台期間將晉見蔡總統，並拜會立法院長蘇嘉全、國家安全會議、外交部、行政院大陸委員會、歐洲經貿辦事處、相關政黨等。

外交部指出，訪團成員包括歐洲議會保守黨團貝爾德(Bas BELDER)議員、人民黨團庫侃(Eduard KUKAN)議員及蒲睿達(Cristian Dan PREDA) 議員、歐洲議會友台小組榮譽主席亞森柏(Georg JARZEMBOWSKI)等，均為友台小組核心成員，長期關注我國及兩岸事務，並致力推動台歐盟關係。

此外，外交部表示，貝爾德、庫侃及蒲睿達等3位議員將接受外交部長吳釗燮頒贈睦誼外交獎章；朗根則將接受東吳大學頒授榮譽政治學博士學位，並應邀以「台歐盟關係」為題發表演說，該團另將參訪國立故宮博物院及Gogoro睿能創意公司等。

外交部指出，歐洲議會近年多次通過友我決議，包括去年9月通過貝爾德議員提出的「歐中關係報告」決議案，及12月間通過「2018年共同外交暨安全政策(CFSP)」年度報告決議案，兩案均關切台海和平穩定及鼓勵兩岸對話，並重申堅定支持台灣參與國際組織。

今年1月30日，歐洲議會更就兩岸關係的最新發展進行討論，多位跨黨團議員發言反對中國以武力解決兩岸問題，呼籲北京正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民決定自己未來前途的權利，並籲請歐盟執委會採取具體行動支持台灣。

外交部歐盟行政院
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