候選人兼黨主席每月要募三千萬 王金平：這想法有創意

2019-02-17 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



2020總統大選，國民黨總統至今還沒有喬出候選人，國民黨主席吳敦義昨更拋出想要建立制度，未來總統候選人由中國國民黨黨員投票選出，且認為「總統候選人須兼黨主席」，表態參選總統的王金平表示這個想法「有創意」、「很好」，但如要建立制度前最好請有意參選的黨員一起討論再決定，「我完全遵循黨最後考量所做的決定。」

有黨務人士宣傳吳敦義擔任黨主席，每月得募3000萬元支應黨部開銷。王金平說，候選人綁黨主席，怎麼訂他都沒意見，但「最好有意參選（總統）的人都能夠被邀請或推派代表一起討論比較適合」。

王金平說，總統候選人兼黨主席大家都願意當，反過來現任黨主席也可以擔任候選人角色「如果能夠像現在這樣把制度建立好實施，我覺得很好。」但他也坦言「但建立這個制度是還很久的事」在這次的初選上，恐怕也不容易達成。

國民黨總統候選人拖到6~7月才可能產生，王金平則說，有意參選總統的人都在準備初選，等於同樣在準備未來的大選「不管是4月還是6月、7月決定總統候選人，都沒有影響到未來的時間」「我也都尊重黨的安排。」