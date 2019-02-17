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候選人兼黨主席每月要募三千萬 王金平：這想法有創意

2019-02-17 15:12聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

2020總統大選，國民黨總統至今還沒有喬出候選人，國民黨主席吳敦義昨更拋出想要建立制度，未來總統候選人由中國國民黨黨員投票選出，且認為「總統候選人須兼黨主席」，表態參選總統的王金平表示這個想法「有創意」、「很好」，但如要建立制度前最好請有意參選的黨員一起討論再決定，「我完全遵循黨最後考量所做的決定。」

有黨務人士宣傳吳敦義擔任黨主席，每月得募3000萬元支應黨部開銷。王金平說，候選人綁黨主席，怎麼訂他都沒意見，但「最好有意參選（總統）的人都能夠被邀請或推派代表一起討論比較適合」。

王金平說，總統候選人兼黨主席大家都願意當，反過來現任黨主席也可以擔任候選人角色「如果能夠像現在這樣把制度建立好實施，我覺得很好。」但他也坦言「但建立這個制度是還很久的事」在這次的初選上，恐怕也不容易達成。

國民黨總統候選人拖到6~7月才可能產生，王金平則說，有意參選總統的人都在準備初選，等於同樣在準備未來的大選「不管是4月還是6月、7月決定總統候選人，都沒有影響到未來的時間」「我也都尊重黨的安排。」

王金平說，產生候選人的方式沒有一個是真正公平公正的，各有優缺點，所以他不說哪個方式最適合「黨中央怎麼決定，我就完全遵行。」對於副總統搭檔人選，王金平說「言之過早」等真正成為黨的候選人時，再考量還來得及

表態參選總統的前立法院長王金平，今天到台中參加婚宴，與市長盧秀燕一起從小房間走出...
表態參選總統的前立法院長王金平，今天到台中參加婚宴，與市長盧秀燕一起從小房間走出來。記者陳秋雲／攝影
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王金平國民黨吳敦義
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