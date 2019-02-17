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蔡英文2年半施政受質疑 蘇嘉全：不是不好是做太好

2019-02-17 14:58聯合報 記者江婉儀╱即時報導

蘇嘉全表示，蔡在競選期間許下承諾要做改革，蔡英文執政2年多，改革是有成果，但有些...
蘇嘉全表示，蔡在競選期間許下承諾要做改革，蔡英文執政2年多，改革是有成果，但有些程序上不夠完美，後面來慢慢做修正。記者江婉儀／攝影
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宜蘭小英之友會今日舉辦會員大會，立法院院長蘇嘉全受邀前來，並發表談話，但宜蘭總會會長林金超說，總統現在讓大家沒有很滿意，蘇嘉全致詞時質疑「總統哪裡做得不好？」他砲火全開，為蔡英文2年多的施政護航，蘇嘉全表示，要對蔡英文有信心，蔡不是做不好，是做太好，讓既有利益者自己受到影響。

宜蘭小英之友會總會長林金超表示，「雖然總統現在做的沒有讓大家很滿意，」但是今天她可以進入總統府，是大家共同將她推進去，九合一選舉大敗，對民進黨是非常打擊，但各界仍希望小英繼續來打拚，盼各界能像過去那段時間幫忙，讓小英繼續為這個國家、社會來打拚。

北市小英之友會總會長顏志發也說，雖然去年九合一選舉不是選的很理想，但是讓台灣人有個警惕；他表示，小英之友都是有民意的組織，也呼籲全國的友會，在2020年要承擔重責，是非常關鍵的一年，內部整合健全，才有POWER為蔡英文總統輔選。

對此，蘇嘉全表示，總統哪裡做得不好？蘇說，要對蔡英文有信心，蔡不是做不好，是做太好，讓既有利益者自己受到影響。

蘇嘉全解釋，他所講的都是事實，不是為了蔡辯護，蔡在競選期間許下承諾要做改革，蔡英文執政2年多，改革是有成果，但有些程序上不夠完美，後面來慢慢做修正，但這是為了整個國家，也朝著正面方向做施政，他只是把心裡的感受與小英之友會分享。

蘇嘉全說，要對蔡英文有信心，蔡不是做不好，是做太好，讓既得利益者受到影響。記者江...
蘇嘉全說，要對蔡英文有信心，蔡不是做不好，是做太好，讓既得利益者受到影響。記者江婉儀／攝影
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宜蘭之友會總會長林金超表示，「雖然總統現在做的沒有讓大家很滿意，」但各界仍希望小...
宜蘭之友會總會長林金超表示，「雖然總統現在做的沒有讓大家很滿意，」但各界仍希望小英繼續來打拼，盼各界能像過去那段時間幫忙，讓小英繼續為這個國家、社會來打拼。記者江婉儀／攝影
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蔡英文蘇嘉全九合一選舉
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