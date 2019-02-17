北巿警力過剩？ 柯文哲：警政署應召集各警局坐下來談

2019-02-17 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天出席「2019陽明山花季」記者會。記者張世杰／攝影 分享 facebook 全台傳出警力過剩人事經費龐大的問題，不少縣市首長希望政院補助，僅台北市政府已拒絕中央今年預定撥補的警察；對此，台北市長柯文哲今受訪表示，年金改革一下去，大家退休年齡往後延，並提到各種政策是前應該做人口學，警政署應該召集所有警察局，有一個實際思考，到底治安、交通要多少警力，要怎麼處理就大家坐下來討論。

柯文哲今天出席「2019陽明山花季」記者會，對於傳出警力過剩，柯文哲表示，不管台灣或全世界也一樣，做政策要先做人口學，預估未來十年人口變化，整個社會組成、齡層、男女比例等。

柯文哲又說，最近年金改革一下去，大家退休年齡往後延，但事先每年規劃補進來的警察是固定的，就會有一個問題，會不會出現人力太多狀況，問每個縣市政府要不要增加警力，每個都說要，但加一句增加的警力要自己付錢，每個都開始說不要。

柯文哲表示，他有交代警察局長，警政署應該召集所有警察局，要有一個實際思考，到底治安交通要多少警力，這個要先決定，目前是按照需求來決定警力、要訓練多少警察，這1、2年突然大家猶豫，因為年金改革的效應，大家延緩退休，所以這段時間可能人會比較多，要怎麼處理就大家坐下來討論。