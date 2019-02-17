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民進黨九合一慘敗後 農業縣市檢討沒？農民仍罵聲一片

2019-02-17 12:46聯合報 記者林麗玉╱即時報導

上月26日總統蔡英文到嘉義縣太保市參觀果園採摘。報系資料照片。記者／魯永明翻攝
上月26日總統蔡英文到嘉義縣太保市參觀果園採摘。報系資料照片。記者／魯永明翻攝
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蔡總統日前臉書提到，台灣農產品出口總金額去年破54億，創20年新高！反遭雲林縣農民林佳新打臉 「很會玩文字遊戲」；Lin bay 好油更在臉書質疑，2年前執政黨提出新農業口號，但沒幾項做到，產銷失衡問題嚴重，但總統覺得我們出口產值恢復到24年前的水準，忽視貿易逆差的擴大，只看到出口增加，這難道不是一種阿Q精神？

林佳新批評，民進黨去年底九合一農業縣市慘敗， 竟沒檢討農業政策，還玩文字遊戲！他也引用農委會資料，這2年台灣農產品的進口量，其實比出口還高，林也反酸蔡，別再搞選舉花招、數據文宣一點都不接地氣!

林佳新說，農民最在意的是新台幣、怎麼賺到錢，不過民進黨最大問題，就是農委會官員只注重「產」，卻不懂怎麼「銷」，民進黨這幾年提出的產銷政策，都屬「綁樁式政策」，例如 高麗菜登記種植保障6元收購就是典型的綁樁政策，根本無法改善農業體質，他也批陳吉仲， 之前不是說討厭補助，並批評補助僅是一時，但九合一敗選後，政策方向幾乎都是「大補貼時代」。他也舉陳吉仲力推的友善有機農業政策為例，台灣市場小，但拚外銷，怎麼拚得過國外，光紐西蘭一個省就可以打趴台灣。

Lin bay 好油也在臉書提到，台灣農業每況愈下是一個事實，過去國民黨沒辦法扭轉這個頹勢，但民進黨上台之後不只沒辦法扭轉，反而加重這個頹勢，但做的爛就算了，反而玩數字遊戲吹捧。

民進黨農民農委會
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