單一網友建議 食藥署竟刪醬油「果糖酸」含量遭糾正

2019-02-17 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



以米飯為主食的台灣飲食文化中，醬油是調味靈魂。 圖／美聯社（圖中醬油與報導內容無關） 分享 facebook 監察院今天表示，過去我國對醬油並無法定標準，業者長期皆自願遵循CNS標準，若不符標準亦無法可罰，因此衛生福利部於107年3月公告「包裝醬油製程之標示規定」，並於今年1月1日生效實施。但衛福部於公告過程竟依網友建議，草率刪除鑑別醬油製程為「釀造」與否關鍵指標的「果糖酸」含量規定；並以市面上未見販售之CNS「丙級」醬油總氮量標準，做為合格門檻，標準失諸寬鬆，監察院14日通過監察委員田秋堇、蔡崇義提案，糾正衛福部暨食藥署。

監察院表示，醬油為國人基本民生必需品，不論煨、滷、燜、燒、炒等，都會使用醬油，尤其滷味更需大量使用醬油。經監院彙整經濟部工業局的工商統計年報發現，104至106年國內醬油平均生產量約為13萬7528公噸，銷售值達新台幣53億元，顯見國內醬油之使用量極為可觀。

監察院說，CNS423對於醬油品質分為甲乙丙三級，且規定「釀造」醬油的「果糖酸」含量不得超過0.1%，此乃檢驗鑑別醬油是否釀造關鍵，現未規範「果糖酸」限量，將導致無從鑑別、稽查是否為麴菌發酵而成的「釀造醬油」，亦將造成未來執法開罰的爭議。該部依食安法所定的行政命令，竟較無法定效力之CNS寬鬆，如此心態實令人匪夷所思!

監委進一步詢問食藥署官員，該署食品組潘志寬組長表示：第一次預公告時沒有加入果糖酸限量規定，第二次預公告時才加入，但最後公告時還是刪除了。吳秀梅署長表示：因考量國際上沒有果糖酸規範，所以最後公告時才刪除果糖酸限量規範。

但監委進一步追查，食藥署107年1月19日「包裝醬油製程標示之規定」的內部簽陳，發現原來該署是參採一名署名「may MAY」的網友，於公共政策網路參與平臺「眾開講」留言：「建議刪除果糖酸含量」的建言。該網友真實身分不明，其建議刪除鑑別醬油為釀造與否關鍵指標的「果糖酸」含量規定的目的也令人懷疑，食藥署不查，竟背離專業及為民把關的職責，而衛福部竟也草率同意，如此作為應嚴正予以糾正!

此外，衛福部「包裝醬油製程標示之規定」對於「釀造」醬油之總氮量標準，以CNS423丙級醬油之總氮量0.8g/100ml為「釀造」醬油最低標準，由於我國市面上幾乎沒有丙級醬油之產品，且有學者於會議中建議以CNS乙級醬油作為釀造醬油之合格門檻，可見食藥署之標準，失之寬鬆。