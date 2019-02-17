蘇揆非核家園心意不變 台大醫：好好愛惜大家的荷包

2019-02-17 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台大醫院前副院長王明鉅嘆，未來20年作為經濟成長基礎的電價將愈來愈高，無論是經濟部自己算的，或是工商業算的，都將是台灣從1960年代以來的歷史最高點，而且連續20年。圖／本報系資料照 分享 facebook 經濟部最新能源政策未回應「以核養綠」公投結果，引起各界不滿，工商團體希望把核能作為備用能源，行政院長蘇貞昌前天在立院答詢時明確表達沒有規畫，等於宣告非核家園走到底。台大醫院前副院長王明鉅嘆，台灣經濟成長率，過去20年緩步下降的趨勢很明顯，未來20年作為經濟成長基礎的電價將愈來愈高，無論是經濟部自己算的，或是工商業算的，都將是台灣從1960年代以來的歷史最高點，而且連續20年。

力挺以核養綠的王明鉅今天在臉書PO文指出，有人說台灣過去「鬼混了20年」。有人反對這種說法，認為台灣是「辛苦調整了20年」。但台灣的經濟成長率，過去20年緩步下降的趨勢很明顯。

未來20年呢？作為經濟成長基礎的電價將愈來愈高，就算國際油價持平，由於「離岸風電稅」與「廢核稅」的徵收，未來20年的電價，無論是經濟部自己算的，或是工商業算的，都將是台灣從1960年代以來的歷史最高點，而且連續20年。

王明鉅指出，就算用經濟部的估計，台灣全體民眾未來20年，光是為了買電就要比2018年多花1300億。而且連續20年。

如果照工商業的計算，每年甚至將多花2600億元。如果國際油價再上漲，占台灣電力4成以上的天然氣價格也將上漲，台灣的電價將更不堪設想。