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美國防授權法賦予美高階軍官來台交流 至今一個也沒有

2019-02-17 05:00聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美國國會106年通過2018國防授權法法案，其內容授權美國高階軍事官員與台灣高階軍事官員互動交流，當時我方府院皆高度肯定，視為外交勝利，台美關係新進程，但這項法案通過1年以來，未見台美雙方有任何高階軍事將領互訪的紀錄。立法院外交及國防委員會因此要求國防部說明108年我國與美方高階軍事將領互訪安排規劃、進程，進行機密專案報告。

立法院審理108年度國防預算案，國民黨立委呂玉玲、林麗蟬、李彥秀提案指出，國防部本部第2目「國防政策規劃與督導」項下「戰略規劃及國防評估」中「業務費」的「國外旅費」預算編列1981萬9000元，但美國國會已於106年通過2018國防授權法法案，其內容授權美國高階軍事官員與台灣高階軍事官員互動交流，但此法案通過1年以來，未見台美雙方有任何高階軍事將領互訪的紀錄。

提案指出，以一個府院高層高度肯定，且認為是台美軍事關係前進一大步的2018國防授權法法案，卻未能落實進行，顯見國防部還須積極與美方磋商，因此凍結部分經費，待國防部詳細盤點與美方相關磋商會議紀錄，與108年再與美方高階軍事將領互訪安排規劃、進程，向立法院外交及國防委員會機密專案報告後，始得動支。

美國參議院通過2017財政年度的國防授權法案中，正式將台美資深軍事將領與官員交流...
美國參議院通過2017財政年度的國防授權法案中，正式將台美資深軍事將領與官員交流的章節載入，當時預判台美軍事交流可望逐步在七大領域中提升層級。但目前不如意。圖／聯合報系資料照
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國防部立法院美軍
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