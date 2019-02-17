美國防授權法賦予美高階軍官來台交流 至今一個也沒有

2019-02-17 05:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國國會106年通過2018國防授權法法案，其內容授權美國高階軍事官員與台灣高階軍事官員互動交流，當時我方府院皆高度肯定，視為外交勝利，台美關係新進程，但這項法案通過1年以來，未見台美雙方有任何高階軍事將領互訪的紀錄。立法院外交及國防委員會因此要求國防部說明108年我國與美方高階軍事將領互訪安排規劃、進程，進行機密專案報告。

立法院審理108年度國防預算案，國民黨立委呂玉玲、林麗蟬、李彥秀提案指出，國防部本部第2目「國防政策規劃與督導」項下「戰略規劃及國防評估」中「業務費」的「國外旅費」預算編列1981萬9000元，但美國國會已於106年通過2018國防授權法法案，其內容授權美國高階軍事官員與台灣高階軍事官員互動交流，但此法案通過1年以來，未見台美雙方有任何高階軍事將領互訪的紀錄。