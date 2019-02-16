【即時短評】兩岸關係變成開腦手術 這是在演哪齣？

2019-02-16 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



這幾天兩岸關係很熱鬧，韓國瑜要陸委會打開腦袋，晚上換陸委會要韓國瑜打開大陸官員僵硬腦袋，不明究裡的人還以為最近開腦手術很夯，然而這連串開腦的喊話，中間的謬誤令人費解，看來看去，怎麼會是醫生要病患去動開腦手術？地方政府飽受兩岸關係冰凍之苦，扮演醫師的陸委會自己不開腦，卻要地方政府去開對岸的腦，未免也太瞎了。

民進黨政府上台後，兩岸關係急凍是不爭的事實，政治、軍事與外交的對抗，人民無能為力，但經濟、觀光的重挫，可就嚴重影響民眾生計，民進黨政府堅守立場無所謂，但讓人民賺不到錢就是不行，去年底地方選舉藍營大勝後，藍營地方政府紛紛往對岸發展，讓民進黨政府猶如芒刺在背，憂慮這些首長都在賣台。

因此，擋不了縣市首長向對岸「賣貨」，政府乾脆拿既有僵化的法條，來限制對岸官員在台活動，一副「我不擋你來，但一落地就祭出緊箍咒」，巴不得對岸官員兩腳都不能動，上海台辦主任李文輝訪台北，就不能出台北，官方說法是，要提出專業交流申請。

好，確實有這樣規定，但看在民眾眼中，你來台北見市長，多見個高雄市長，難道台灣就會被大陸併吞？在目前民進黨政府苦於無法打開兩岸僵局之際，若政府主動協助李文輝申請變更行程，讓李與韓國瑜見面，可對大陸遞出橄欖枝，又能做面子給韓國瑜，多贏局面不去做，卻要韓國瑜、柯文哲去開大陸官員的腦，這豈不是本末倒置。

陸委會更振振有詞的說，兩岸關係不對等，從民進黨執政到現在，對岸台辦官員來台有225人次，但我方除急難救助外，到對岸很困難，這豈不是自打嘴巴，既然知道不對等，那乾脆就不要讓對岸官員來啊，又給人家來，又抱怨自己不能去，這種神邏輯簡直笑掉大牙。

「大腦是很重要的器官，要好好保護它」，現在能治兩岸關係病灶的醫生是陸委會，陸委會不去開對岸官員的腦，卻要深受兩岸關係急凍所苦的病患（縣市政府）去開對岸官員的腦，韓國瑜說的沒錯，應該是要陸委會官員先開腦，不過只怕打開頭蓋骨後發現，裡面沒有腦呢。