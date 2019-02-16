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陸委會：盼韓、柯市長一同努力打開中共官員僵硬腦袋

2019-02-16 19:24聯合報 記者許依晨╱即時報導

上海台辦主任李文輝訪台北，傳出他想到高雄卻受阻，高雄市長韓國瑜呼籲陸委會主委陳明通「應該把腦袋打開」。對此，陸委會晚間回應，「縣市首長要先瞭解兩岸政策及交流規範再做評論會更客觀公允」，而若李文輝等人若計劃赴高雄參訪，可以提出專業交流申請，「希望韓市長、柯市長也能一同努力，打開陸方共產黨官員僵硬腦袋」。

陸委會表示，政府向來樂見對等尊嚴、符合規範的兩岸地方交流，也支持地方拼經濟。但上海市台辦人員訪問台北市屬城市交流範疇，超越原本邀請範圍的巡遊行程都是橫生枝節。我方對於推動兩岸持續交流，展現了最大善意，希望維護兩岸關係和平穩定，李文輝等人若計劃赴高雄參訪，可以提出專業交流申請，陸委會樂觀其成，也會提供必要協助。

對於韓國瑜要陳明通「把腦袋打開」，陸委會表示，相關縣市首長要先瞭解兩岸政策及交流規範再做評論會更客觀公允，希望韓市長、柯市長也能一同努力，打開陸方共產黨官員僵硬腦袋。若韓市長不清楚兩岸事務，陸委會此前拜會也表明願意協助。未來高雄市要與上海進行城市交流，陸委會樂觀其成，也將從旁協助。

陸委會說明，目前兩岸交流呈現不對稱、不對等情形，中國大陸台辦官員到台灣進行專業交流，統計105年520至108年1月陸方各地區台辦正副主任計194團225人次來台參訪，相對之下，海陸兩會人員除急難救助可獲准赴陸，一般交流非常困難。

陸委會說，中共堅持以其片面設定的「一中原則」作為兩岸互動交流的政治前提，限制我方人員赴陸，導致目前兩岸官方交流不對稱、不對等。我方官員赴陸，受到重重限制；陸方台辦官員來台多半帶有政治目的，「不宜讓他們大搖大擺，全台走透透，這是雙方禮尚往來的互惠原則」。

上海台辦主任李文輝。 圖／聯合報系資料照片
上海台辦主任李文輝。 圖／聯合報系資料照片
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陸委會韓國瑜上海
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