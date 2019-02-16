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馬英九出席「2019大甲媽祖北巡遶境駐駕安座典禮」

2019-02-16 18:36聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

「2019大甲媽祖北巡祈安遶境祈福駐駕安座典禮」下午舉行，前總統馬英九到場扶轎上香。

「2019大甲媽祖北巡祈安遶境祈福駐駕安座典禮」下午舉行，前總統馬英九到場扶轎上...
「2019大甲媽祖北巡祈安遶境祈福駐駕安座典禮」下午舉行，前總統馬英九到場扶轎上香。記者曾吉松／攝影
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「2019大甲媽祖北巡祈安遶境祈福駐駕安座典禮」下午舉行，前總統馬英九到場扶轎上...
「2019大甲媽祖北巡祈安遶境祈福駐駕安座典禮」下午舉行，前總統馬英九到場扶轎上香。記者曾吉松／攝影
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「2019大甲媽祖北巡祈安遶境祈福駐駕安座典禮」下午舉行，前總統馬英九到場扶轎上香。記者曾吉松／攝影
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「2019大甲媽祖北巡祈安遶境祈福駐駕安座典禮」下午舉行，前總統馬英九到場扶轎上香。記者曾吉松／攝影
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