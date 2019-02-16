朱立倫訪矽谷：智慧城市、醫療服務台灣有優勢

2019-02-16 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



宣布參選總統的新北市前市長朱立倫台北時間今天正式展開「PowerUP Taiwan：台灣新經濟」矽谷參訪行程，首站拜訪YouTube創辦人陳士駿，接續參訪Tesla Factory Private Tour、NVIDIA、Apple Park，針對能源、設計、供應鏈、數位經濟、電動車、智慧交通、IoT、AI Nation等議題，剖析台灣新經濟的出路。朱立倫也是台灣第一位受邀參訪蘋果新總部的政治人物。

朱立倫表示：「Apple Park內部設計新穎，結合能源、環保、創新生態，讓人嘆為觀止，儼然是一個未來世界」。

朱立倫工作室發布新聞稿表示，YouTube創辦人陳士駿為台灣出生的華裔美國創業家，在朱立倫拜訪時，陳士駿特別分享他的心路歷程表示，創事業初期唯一的懸念是如何衝到第一百萬的客戶，能過才能再想下一步。」並不是一開始就決定要做獨角獸。他和夥伴有這種野戰思維，隨時準備輸，輸了再重來的鬥志；永遠不怕挑戰既有思維、舊式法規、巨型既得利益者。

而矽谷如何打造環境來支持，並鼔勵並壯大這些年輕鬥士，朱立倫認為，「這種深刻體會和整體設計，才是我們需要認真學習的。而不只是蓋兩棟大樓，掛個創新招牌就開張做起買賣，算起業績了。」

朱立倫也前往NVIDIA矽谷總部參訪，由副總裁邱麗孟親自接待，NVIDIA由台灣傑出科技人黃仁勲創立的，所設計的圖片晶片漸漸發展成新一代AI的基礎硬件。然而真正的 AI 除了硬件之外，大數據才是根本要件。

朱立倫指出，在世界先進國家紛紛揭諸 AI 國家建設大計的此時，台灣限於土地人口，收集過臨界點的數據其實是我們真正的瓶頸。如何整合社會資源，打破界線藩籬，突破數據量臨界點，需要有遠見的政府帶領作立即的突破。台灣在AI 技術研發費用上不如其他先進國家，但在不論smart city 跟醫療服務上台灣都有資料完備的優勢，是未來台灣發展的重要產業。

晚餐時間，朱立倫特別出席由加州州議員Evan Low 作東，和Cupertino前市長Gilbert Wong及當地政商界領袖共同餐敘。