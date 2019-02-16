影╱「阿伯」台中粉絲會 柯文哲粉絲現場大暴動

2019-02-16 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台北市長柯文哲「台中行」所到之處都造成旋風，今天中午他舉辦「中部粉絲見面會」一到場就引發暴動，人多到「阿伯」寸步難行，他一上台粉絲們熱烈鼓掌，柯說，沒有政黨財團支持，但有你們的支持，才能突破藍綠包圍困境，給台灣留下機會。

台北市長柯文哲「台中行」所到之處都造成旋風，「中部粉絲見面會」一到場就引發暴動，人多到「阿伯」寸步難行。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

這場「中部粉絲見面會」吸引700多名柯粉到場，大家期待阿伯進場，爭相拍照，餐廳走道根本容納不下粉絲、柯文哲、幕僚、媒體，寸步難行，短短50公尺到舞台前桌，柯就走了近3分鐘。

2月16日是特殊日子，5年前的今天是柯文哲最後一天當醫生，脫下醫師袍換成從政之路。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

柯文哲作風直率，一坐定位餐廳就上菜，他馬上開動，夾菜吃飯，主持人邀請他上台，才放下碗筷。柯一上台粉絲們熱烈鼓掌，他說，今天來這裡，除了感謝還是感謝，在選舉前講的，沒有政黨財團支持，但有你們的支持，感謝大家給我們支持，才能突破藍綠包圍困境，給台灣留下機會。

柯說，政治很簡單，對的事情做，不對的事情不要做，認真做就可以，秉持這精神繼續努力，希望台灣有我們的存在，一天比一天更好，時間很緊湊，我趕快下去一桌一桌敬酒比較快。

柯文哲「中部粉絲見面會」一到場就引發暴動，他逐桌和粉絲合影。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

主持人說，2月16日是特殊日子，5年前的今天是柯文哲脫下醫師袍換成從政之路，而原本說不到場的「學姐」黃瀞瑩也低調現身，泰若自然坐在阿伯身邊吃飯。

5年前的今天是柯文哲脫下醫師袍換成從政之路，而原本說不到場的「學姐」黃瀞瑩（右下）也低調現身，泰若自然坐在阿伯身邊吃飯。記者喻文玟／攝影 分享 facebook