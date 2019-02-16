同婚立專法 陳芳明：蔡英文違背銀貨兩訖原則

2019-02-16 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



法務部研擬同婚專法草案將送行政院審議，法務部長蔡清祥日前重申，希望挺同與反同雙方能各退一步，替對方著想，彼此尊重對方立場。政治大學台灣文學系教授陳芳明說，另立「專法」等於意味著在法律上，同志族群不能與異性戀共享，使同志受歧視反而被合法化。

陳芳明在臉書發文表示，看到民進黨決定修「專法」的報導，他心裡立刻浮現「家暴」終於現形了。他說，立委尤美女堅持修改民法，卻遭到民進黨團的家暴。現在這樣的家暴，又擴張到整個台灣社會。他感嘆，總統蔡英文大概忘記當年她獲得那麼多小額捐款，是因為堅持主張婚姻平權。現在她在這個議題上退卻，嚴重違背銀貨兩訖的原則。

陳芳明臉書全文：

昨天晚上八點到達桃園機場，這是我最溫暖的土地，也是我神經緊繃的戰場。出關後，一個新聞議題就立刻浮現了，看到民進黨決定修「專法」的報導，我心裡立刻浮現「家暴」終於現形了。立委尤美女堅持修改民法，卻遭到民進黨團的家暴。現在這樣的家暴，又擴張到整個台灣社會。

兩年前五月二十四日，大法官釋憲，現行民法是違憲的，執政黨應該負責修法。而為了九合一選舉，民進黨為了選票考量，刻意視而不見。現在總統大選迫在眉睫，再也不可能繼續延宕下去，否則就是違憲的執政黨。現在果然推出「專法」修憲。這使得同志族群被「民法」區隔了。另立「專法」，等於意味著在法律上，同志族群不能與異性戀共享，這使得同志受到歧視反而被合法化。