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「喊台獨卻取消徵兵？」柯文哲：政府兩岸關係喊假的

「喊台獨卻取消徵兵？」柯文哲：政府兩岸關係喊假的

2019-02-16 12:36聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台北市長柯文哲今早談到兩岸關係，柯文哲表示，國際政治上，要誠實面對問題，第一自己要夠強，實力最重要，第二是有多少實力做多少事情，現在最大問題就是不夠務實，兩岸戰爭的話「美國要求台灣至少要撐兩天」，但是台灣推募兵制兵夠嗎？「喊台獨卻取消徵兵制」，政治凌駕專業都是喊假的。

柯文哲今早應台中建築經營協會邀請，在台中發表專題演講，主題是「我的人生觀：從醫生之路到市長之路」。柯文哲被問到，不管「兩岸一家親」或「你儂我儂」，兩岸問題誰能讓老百姓免於恐懼？以市長或台灣未來領導者高度，如何讓老百姓長治久安？

柯文哲說，國際政治上，要很誠實面對問題，第一自己還是要夠強，過去60年有兩個人跟美國嗆聲，一個是海珊，後來死了，一個是金小胖，現在還活得好好的，因為他有氫彈、原子彈與洲際飛彈，代表實力是最重要的，台灣自己要夠強，不夠強就不能「話芭樂拳」。

柯文哲說，以人民福祉當成最重要思考，兩岸關係就很清楚，有句話說「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，中國大陸會不會不仁？台灣會不會不智？「對方要怎麼修理是他家的事，但你自己要夠聰明」，不要意識形態太過分，該怎麼辦就怎麼辦，政治、經濟與國防實力不夠，就沒辦法談判。

柯文哲說，第二有多少實力做多少事情，現在台灣講的跟做的都不一樣，「我去美國國防部，他們問台灣有辦法募兵制嗎？兵夠不夠？台灣至少要撐兩天，傳統戰爭至少要撐兩天，美國才有辦法到」。

柯文哲說，台灣的國防力量至少要撐兩天，現在國防有辦法撐兩天嗎？台灣需要美國幫忙，但不要去刺激中國，兩岸關係務實處理會好很多，現在最大問題就是不夠務實，都在喊假的，「喊台獨卻取消徵兵制？這是在幹嘛？兵夠不夠？美國國防部要求你要撐48小時。政治凌駕專業講假的」。

台北市長柯文哲（前排右三）今早應邀演講，柯文哲被問到兩岸關係時，他回答最大問題就...
台北市長柯文哲（前排右三）今早應邀演講，柯文哲被問到兩岸關係時，他回答最大問題就是不務實，「喊台獨卻取消徵兵制」，政治凌駕專業都是喊假的。記者洪敬浤／攝影
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柯文哲台獨募兵制
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