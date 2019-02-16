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「喊台獨卻取消徵兵？」柯文哲：政府兩岸關係喊假的

能源政策槓馬 蘇貞昌酸：不要只講風涼話

2019-02-16 11:54聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

針對前總統馬英九、前行政院長江宜樺下周一將聯合召開記者會，對蔡政府的能源政策提出批判與監督，行政院長蘇貞昌上午參訪「2019台北國際書展」時受訪表示，「他們何必那麼忙，如果可以找到放核廢料的地方就好」，如果可以找到放核廢料的地方，也不必封存核四，核四白白浪費台灣幾千億，讓社會產生很多爭議，所以現在不要再做這些有的沒的，再起爭議。蘇貞昌強調政府要維持穩定供電，也要減少污染，國家需要大家共同努力，「不要有些人只講風涼話」。

蘇貞昌上午參訪「2019台北國際書展」時受訪。記者徐兆玄／攝影
蘇貞昌上午參訪「2019台北國際書展」時受訪。記者徐兆玄／攝影
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行政院長蘇貞昌上午參訪「2019台北國際書展」 自掏腰包買了多本書籍 。記者徐兆...
行政院長蘇貞昌上午參訪「2019台北國際書展」 自掏腰包買了多本書籍 。記者徐兆玄／攝影記者徐兆玄／攝影
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行政院核四核廢料馬英九蘇貞昌
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