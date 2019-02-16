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鬥爭第一團結拋腦後 胡幼偉：國民黨「三公」危矣

2019-02-16 11:22聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國民黨朱立倫、吳敦義、王金平競逐代表總統候選人之爭逐漸白熱化，對話互有機鋒。文化大學新聞系主任胡幼偉示警說，「三公」想做總統，鬥爭擺第一、團結拋腦後；這個態勢如果延續到五月，三公危矣！

四年前的「換柱」內情，近期成為朱立倫與王金平針鋒相對的議題，學者今天透過臉書貼文批評，憂心忡忡，認為黨內互爭出線引發的權鬥，勢必將國民黨大老當年彼此間算計解密。

胡幼偉貼文表示：

有關老韓的新聞，幾乎都是正面的；有關三公爭做總統的新聞，大半都是負面的。

這個態勢如果延續到五月，三公危矣！

你說我、我說他、他說你。說來說去，瘡疤愈揭愈深，故事愈講愈多。大家都有自己的版本，每個人都說還有一部份自己也搞不清楚的秘辛。

2015年到底發生了什麼事？為什麼第一時間三公都不出來，洪阿姨做穆桂英後，是誰又為她下套，搞民調防磚門檻準備三振她？阿姨當時若沒過民調關卡，三公已擬好計畫要怎麼弄了嗎？為什麼喬太守在第二時間願意做新郎？換柱後，是哪些人決定讓老朱上場？老馬在其中到底扮演什麼角色？

還有，阿姨若沒拼命講一中同表，三公和老馬還是會換柱嗎？當時，只有阿姨信以為真，傻傻地往下選，渾然不知三公和老馬在想什麼嗎？

太多的往事、太多的秘辛、太多的算計、會不會因為權鬥而陸續解密？

三公，本可充分合作，往事如煙，休要再提。你做總統、你做副總統、你做行政院長，老馬做競選總部主任委員，洪阿姨做副主任委員，老韓做競選總幹事，阿斌、啟臣、淑華做副總幹事，全黨大團結，一齊往前衝！

可惜，都想做總統，鬥爭擺第一、團結拋腦後，那只好往事雖不堪回首，但非要哪壺不開提哪壺囉！

四年前的「換柱」內情，近期成為朱立倫與王金平針鋒相對的議題。聯合報系資料照
四年前的「換柱」內情，近期成為朱立倫與王金平針鋒相對的議題。聯合報系資料照
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朱立倫王金平胡幼偉
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