吃飯怕胖？蔡英文挺台灣米：吃其他東西一樣也會胖

2019-02-16 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



近日農產品外銷破紀錄卻引發質疑，總統蔡英文今出席「『做伙來呷飯』國產米食嘉年華開幕活動」時再次力挺，她說農委會公布這些數字顯示外銷成果好，代表農產品受到國際肯定。為了力推台灣米，蔡英文也要大家不要因為怕胖不吃米飯，因為吃其他東西一樣也會胖。

我國107年農產品外銷破紀錄，包括出口達54.7億美元創20年來新高；生鮮水果外銷1億3000萬美元，近5年成長25%；農產品出口到中國大陸的金額達12.6億美元，成長23.2%等，蔡英文日前在臉書上分享此消息，引來「數據不純」、搶功勞等質疑。

蔡英文則趁著出席「『做伙來呷飯』國產米食嘉年華開幕活動」時力挺農委會，她說農委會公布這些數字顯示外銷成果好，代表農產品受到國際肯定，且民以食為天，米飯也是台灣人的主食。她自己每天早上常常吃麵包、中午吃麵條、晚上再吃比薩等麵食，一不小心就忘了吃台灣米飯，因此希望農委會加強宣導，不管怎樣一天要有一餐吃到米飯。

蔡英文說，有些人怕吃米飯怕胖，但其實吃其他東西一樣也會胖，可是米飯除了營養也有助於台灣生態，更是我國重要的文化，她希望不只是總統這樣做，大家都要用最實際的方法挺農民。