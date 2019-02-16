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一口氣提47案 新北市積極向中央求援

2019-02-16 10:09聯合報 記者賴于榛╱即時報導

行政院推出的「中央地方協調會報」已全部接線完畢，據了解，新北市共提了47項協調議案請中央協助，包含新泰塭仔圳市地重劃案、捷運汐止民生線等燈希望中央支持。對口的政委吳澤成指出，正在逐案溝通確認，有新進度會對外說明。

新北市長侯友宜上任後，行政院會幾乎場場列席，提出衝浪基地、警察人事預算等等求援項目，也充分利用「中央地方協調會報」，相較宜蘭提出7項議題希望中央協援，新北市提出議題數量將近7倍。

細翻新北市提出的47項，集中在水利、軌道、教育文化類，其中29案有實質內容，要「依需求年度」請中央經費補助約2339.64億元，另外18案多半卡在程序問題。新北市政府發言人蔣志薇指出，幾大重點包括新泰塭仔圳市地重劃案，期待半年內重劃計畫書能通過；新北人期待已久的捷運汐止民生線也希望交通部支持，若有機會綜合審理跟環評同時審查，最快只要一年半就能正式推動。

另外，案件中金額數量最大的是台鐵鳳鳴站，此站預計115年度完工，由於鄰近鶯歌鳳鳴重劃區，許多建案近幾年林立，備受地方關注。

另一個案件為八里汙水處理廠升級，八里汙水處理廠1994年由台灣省政府興建、隸屬台北市政府管轄，由於是早期興建，汙水處理還停留在初階，曾因多次偷排放廢水700次，遭到新北市環保局開罰，一度成為去年選戰的攻訐議題。這次新北市政府爭取補助經費要進行提升二級的處理計畫，正由內政部營建署協助當中。

吳澤成則指出，新北市要求協調的項目很全面，目前資料正在逐案溝通確認。蔣志薇則說，協調會報還在初期階段，沒有滿意與否的問題，但很感謝中央有誠意做這件事，盼能持續往前走。

新北市長侯友宜。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
新北市長侯友宜。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
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