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藍綠協同拚建設 行政院與22縣市接線完成

2019-02-16 09:51聯合報 記者賴于榛╱即時報導

行政院長蘇貞昌下令成立中央地方協調會報，協助地方建設推動，最新進度是不分藍綠，負責政委已經與22縣市接線完成，而地方陸續提出的溝通項目，幾乎都以交通建設為主。行政院發言人Kolas Yotaka指出，此模式就是希望快速有效地解決問題，目前評價很正面，也會持續下去。

已經親訪新北、宜蘭的政委吳澤成則表示，這2縣市基本上都以交通建設為主，新北市遞出47項要求，宜蘭也提出7項；國發會主委兼政委陳美伶也跑了一趟花蓮。

談到2縣市的差異，吳澤成說，新北市提出的要求比較多方面，社會住宅、教育文化、環境保護都有；宜蘭縣長林姿妙則是很注重施政公平性，鐵路高架化縣內包含宜蘭、羅東、頭城、礁溪都希望早日啟動，一度很猶豫若是羅東、宜蘭段先行，會否引起民怨。但在他溝通說明下，林姿妙後來也理解羅東與宜蘭的迫切性，且頭城、礁溪並非不做，而是將與北宜直線鐵路定案後一併處理。

此回與地方溝通順暢，吳澤成說，選舉已經過了，大家還是都回到施政考量，中央地方都以人民角度立場思考，但能否成功看大家。他說，這2縣市新上任的藍營首長「都很要緊（重視）市政」，都很想要做，感覺得出積極度都。可若想建設達標，要看領導者團隊的觀念、態度、方法對不對，當然中央部分溝通協調也是關鍵角色。

中央地方協調會報由政委認領各縣市，林萬億負責桃園市、苗栗縣、南投縣、彰化縣；張景森處理基隆市、台北市、台中市、金門縣、連江縣及澎湖縣；吳政忠負責新竹縣市與高雄市；陳美伶認領雲林縣、嘉義縣市、台南市、花蓮縣、台東縣；吳澤成則是協助新北市、宜蘭縣及屏東縣。

政委吳澤成。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
政委吳澤成。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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吳澤成羅東
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