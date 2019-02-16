駁韓國瑜「鬼混說」 謝金河：台灣是辛苦調整了20年！

2019-02-16 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前感嘆「台灣鬼混20多年，完全沒有在進步」，財信傳媒董事長謝金河指出，每一個經濟體都有不同的經濟周期，他認為台灣沒有鬼混，是辛苦調整了20年。

謝金河分析，蔣介石時代台灣GDP是兩位數增長，到了蔣經國時代，約變成8%左右，到了李登輝以後，2到6形成常態化。就在台灣進入高成長的末期，中國經濟快速扶搖直上，對比之下，台灣就變成鬼混或裹足不前的狀態，還要面對中國高薪挖角。

他指出，中國企業還拿國家補貼，像三安光電的MOCVD機台，一台300萬美元，最高的時候，國家補貼300萬美元，形同無本生意，把LED產業全打垮了。台灣的電子產業面對中國國家隊的殺戮，能挺到現在已經難能可貴了。

謝金河表示，這次美中貿易協議可能達成中國不再補貼企業等共識，加上美國禁採購中國大陸產品，也許「鬼混」20年的台灣經濟會見到一些曙光！

謝金河臉書全文：

有人說台灣經濟鬼混了廿年，如果要這樣説，日本是鬼混卅年！每一個經濟體都有不同的經濟週期，像是蔣介石時代，台灣的GDP都是兩位數增長，到了蔣經國時代，大約變成8%左右，到了李登輝以後，2到6形成常態化，遇到大風大浪也會減速。

就在台灣進入高成長末期，此時中國經濟快速扶搖直上，對比之下，台灣就變成鬼混或裹足不前的狀態。再加上台灣人口紅利不再，且加速老化，人口不再增加，經濟動能也跟著減弱。像我們到歐洲旅行，很多國家幾百年來都沒有什麼改變。這次春節過年，我騎著腳踏車把西螺街頭繞一圈，我發現跟半世紀前幾乎沒有兩樣。

台灣經濟還必須面對中國國家隊的壓力，這些年中國打著彎道超車的旗幟，一方面高薪挖角台灣的技術人員，台灣的薪水用台幣計算，大陸用人民幣計價，一下子差了四倍。再來是中國的企業拿了國家的補貼，造成價格殺戮，像是三安光電的MOCVD機台，一台300萬美元，最高的時候，國家補貼300萬美元，形同無本生意，把LED產業全打垮了。京東方，華新光電也是拿國家的補貼，一下子把台灣面板雙虎打成小貓，太陽能電池產業幾乎全死，無錫尚德，江西賽維率先破產…。