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時力傳內訌？小黨是非多 還有「結盟就變弱」魔咒…

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拉韓國瑜捍衛全黨員投票 孫大千：要丟臉到何時？

2019-02-16 08:17聯合報 記者程平╱即時報導

國民黨主席吳敦義拋出常委、黨員要求「全黨員投票」初選機制，更打韓國瑜牌，捍衛「全黨員投票」初選機制。前立委孫大千在臉書貼文批評，國民黨還要丟臉丟到什麼時候啊？就算不能成為國民黨的「補藥」，至少也不要當「瀉藥」吧！

孫大千說，韓國瑜不就是通過全民調的黨內初選程序，所產生的候選人嗎？他的提名和「全黨員投票」一點關係也沒有。這個時候把韓國瑜扯出來，不覺得理由太過於牽強嗎？且在選舉過程中，韓國瑜的支持度「開低走高」，是靠著他個人的努力、形象、和訴求打動了高雄市民的心，和「全黨員投票」又有什麼關係呀？

孫大千說，現在開口閉口強調，有黨員和中常委建議採取「全黨員投票」的方式。那麼先前這麼多黨內的政治人物在媒體上大聲疾呼，支持「全民調」。都沒有被聽到，也沒有被看到嗎？同時，可不可以告訴台灣人民，是哪些中常委有這麼「活寶」的建議啊？

孫批評，現在要用黨內初選機制所推選出來的是總統候選人，又是誰說要跟黨主席綁在一起的？現在故意拋出「總統候選人兼任黨主席」，不就是一個天大的「陽謀」嗎？那麼區域立委和不分區立委的提名，為什麼不留給新任黨主席來決定呢？

孫大千認為，制定一個制度，只是為了讓特定的某個人當選，或者讓特定的某個人不能當選。這樣的做法，真的對得起中國國民黨總理孫中山所說的「天下為公」四個字嗎？

國民黨主席吳敦義拋出常委、黨員要求「全黨員投票」初選機制，更打韓國瑜牌，捍衛「全...
國民黨主席吳敦義拋出常委、黨員要求「全黨員投票」初選機制，更打韓國瑜牌，捍衛「全黨員投票」初選機制。 報系資料照
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韓國瑜投票孫大千
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