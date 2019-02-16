吳敦義質疑全民調 學者：是僥倖心態的算盤

2019-02-16 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



有意參選2020總統的國民黨黨主席吳敦義前天表示不贊成用全民調決定國民黨的提名，淡江大學蘭陽校園教授包正豪指出，引進民調是因黨員結構和選民差異太大，吳敦義的說法擺明著就是知道自己不受選民支持，要靠「結構扭曲」的黨員投票來確保自己的出線。直指吳敦義的算盤「是一種僥倖心態」。

包正豪在臉書發文說，吳敦義無所不用其極要確保自己出線，這種心態已經預告2020的敗選。至於吳以高雄市長韓國瑜為例，表示若當初以民調決定，韓國瑜就不會當選了。包正豪說，不要再提韓國瑜，國民黨現在檯面上的總統參選人，沒有一個像韓國瑜一樣不扭扭捏捏的，反而都很假掰，所以別以為自己能夠創造旋風。

他說，讓國民黨再輸一次，把這群眼裡只有私利的老傢伙通通掃進垃圾桶，國民黨也許還有希望。

包正豪臉書全文：

「選舉制度決定選舉結果」，看來吳主席很清楚自己不受民意支持，所以連過去提名辦法裡規定「民調七成，黨員投票三成」的規定都不願意遵守，才拋出這個「全黨員投票」的替代方案，而在制度上確保自己的出線。

吳敦義說，把總統提名權力交給1068個連是不是國民黨員都不知道的人來決定，是荒謬的事。其實提名制度是政黨內部事務，確實沒有法律規定一定要用民調。但是為何要引進民調，就是因為黨員結構和選民差異太大，總不能滿足了黨員參與需求，然後在正式大選卻一點希望都沒有吧？這是為何政黨引進民調的原因。

現在吳敦義的說法，擺明著就是知道自己不受選民支持，要靠「結構扭曲」的黨員投票來確保自己的出線。吳敦義的算盤是一種僥倖心態。基本上就是以為現在蔡英文聲勢低落，不管阿貓阿狗對上，都能選上。加上柯文哲可能參選來分走蔡英文的選票，讓阿貓阿狗的勝選機率更高，所以才會無所不用其極地要確保自己的出線。

這種心態已經預告2020的敗選，恭喜國民黨，永遠都是自己搞垮自己。剛剛結束的台北市長選舉，不就是「開始情勢大好」，然後硬生生被「準備很久想選得要死」的國民黨候選人給玩到爛？

不要再提韓國瑜，國民黨現在檯面上的總統參選人，沒有一個像韓國瑜一樣不扭扭捏捏的，反而一個一個地很假掰，所以別以為自己能夠創造旋風。不會的，因為等著你們的，就是失敗。