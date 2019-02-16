核能當備用電源？ 蘇揆：沒規畫

立法院新會期昨天開議，行政院長蘇貞昌（左）帶領內閣團隊備詢，經濟部長沈榮津（右）針對能源問題答詢。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

時代力量立委洪慈庸昨天質詢，有工商團體要求把核能作為備用電源，政府有無規畫？行政院長蘇貞昌表示「沒有（規畫）」。蘇貞昌說，政府對非核家園努力心意不變，就算要用核電廠，其實也是窒礙難行，「我很明確講，就是沒有」。

蘇貞昌說，核一、核二、核三與核四的問題都在那裡，過去因為政策錯誤才會浪費千億走到這裡，至今還有核能的後續問題無法處理；行政院尊重公投結果，至於穩定供電部分也會依公投結果，在效期內照辦。

經濟部長沈榮津也表示，「以核養綠」公投提到電業法，那是關於期程，經濟部有處理。他強調，核能機組不是不用，是無法使用，是「卡在」地方，像新北市政府不准建儲存設施，核二燃料池滿了，新的燃料棒進不去、無法發電，所以不能用，不是不用。

但新北市核能安全監督委員會表示，核二廠的燃料池目前尚有貯存空間，可供反應爐退出燃料棒並持續運轉，請中央勿混淆視聽、誤導民眾。

新北市核安監督會表示，核二廠用過核子燃料池在二○一七年接近池滿，台電為讓一、二號機能持續運轉，分別在二○一七年六月及二○一九年一月，將燃料護箱裝載池改為用過核子燃料貯存空間。兩部機組各增加四百四十束的貯存空間，也獲原能會安全審查通過使用中，目前一號機用過核子燃料池尚有一百五十束、二號機尚有四百五十束的貯存空間。

另外，核二廠一期乾式貯存設施尚未興建，目前仍在環境評估差異分析，環保署在二○一八年十二月廿六日召開環評審查，會中決議請台電在今年三月卅一日補足會內提供的意見，送專案小組再審。

新北核安監督會強調，能源政策屬於中央權責，核二廠規畫方向中央應該明確告訴全國；另外核二廠乾式貯存設施只要符合安全規格，且依法規按圖施工，新北也會給予尊重。

台電昨晚回應，即便核二廠燃料池目前有貯存空間，但因新北市府尚未核准「逕流廢水汙染削減計畫」，台電無法興建乾貯設施，用過燃料亦無法移走，勢必造成「因燃料池滿，新燃料棒無法填入反應爐內發電」，台電至此已再無可用貯存空間，更無其他可行方案，導致核二根本沒有延役可能。