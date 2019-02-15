總統出席獨派活動場面熱烈 與反英獨派大老強烈對比

2019-02-15 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統（左）晚間在台灣之友會總會秘書長蔡淑美（右）迎接下出席「台灣之友會元宵聯歡晚會」，兩人邊走邊聊天，蔡總統笑得很開心。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

蔡英文總統晚間出席獨派團體「台灣之友會」新春聯誼會。她致詞時表示，政府今年要做的三件事：「拚民生」、「保護民主」、「堅守主權」，這是現階段最重要的事情，希望大家團結、團結再團結，這不是為了個人，而是為了守護台灣、守護民主。

蔡總統在進入會場時，獲得在場熱烈掌聲，不斷高呼蔡英文加油，氣氛相當熱烈，與現場坐在主桌，先前多次表態反對蔡總統連任的總統府資政辜寬敏及吳澧培等人，形成強烈對比。

蔡總統上台致詞，提到昨天去世的基督教長老教會牧師高俊明，她說，相信在座前輩、同志跟她一樣，心情不捨、沈重，高俊明一生堅持民主自由、台灣價值及信念，替這塊土地奉獻，也坐過政治黑牢。高牧師的離開是台灣的損失，高牧師用一生打拚，讓人民了解到，只要台灣人堅持團結，一定可以守護自由、民主、主權。

蔡英文表示，此刻的任務，是要繼續守護民主，今天大家一起感謝高牧師，也一起祝福台灣民主可以長長久久、台灣人自由的生活方式可以長長久久。

蔡英文指出，這段時間以來，對岸對台灣壓力愈來愈大，她擔任總統，政府絕對不會因為壓力而屈服，甚至壓力愈大，我們就愈要走出去。我們也看到國際社會對台灣的支持愈來愈多，不管是美國、日本、歐盟，都在各種場合給台灣支持，我們要拚給大家知道，台灣是一個不怕威脅、堅持民主理念的地方。

蔡英文表示，世界局勢在改變，我們的方向是正確的，台灣要勇敢，一起來拚，請大家放心，政府會守護主權、守護民主，未來是守護民主及主權的關鍵時刻，政府今年要做三件事，就是拚民生、保護民主及堅守主權，她也要拜託大家，團結團結在團結，不是為了個人，是為了守護台灣、守護民主。