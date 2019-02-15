新春團拜音樂會 蘇嘉全：立院有史以來最和平的夜晚

2019-02-15 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



立法院舉辦「2019年新春公益音樂會」，行政院長蘇貞昌（右）與立法院長蘇嘉全互動熱絡。記者林澔一／攝影 分享 facebook

立法院今晚間舉行「2019新春團拜公益音樂會」，立法院長蘇嘉全和副院長蔡其昌、行政院長蘇貞昌和副院長陳其邁等各部會首長都一同出席，蘇嘉全致詞表示，第一次在立法院議場前面，看到朝野立委這麼和平的坐著，今晚間是有史以來立院第一次最和平的夜晚。

蘇嘉全說，民國81年就當立委，當了2屆後，3年前再次回到立院，今天晚上是第一次看到立院議場前面，朝野這麼平和坐著，一起歡唱、同樂，是有史以來立院第一次這麼和平。

蘇嘉全表示，今年度開議早，小過年、元宵節還沒過，因此徵求各黨團意願，選在開議日這天晚上一起團拜，把團拜錢省下來，各委員來報到參加會議，行政院來備詢，順便辦團拜音樂會。

蘇嘉全說，立法院很多男性立委除了不會生小孩之外，其他什麼都會，各個都很會唱歌，今晚就不像過去在議場內你推我、我推你，而用唱歌培養感情，讓未來議事更加順暢。而今晚的音樂會，也感謝企業的捐款，全數將間贈給兒少團體，保護兒少權益。

音樂會開場由立法院長蔡其昌、行政院副院長陳其邁打頭陣，兩人合唱五月天的倔強；隨後國民黨立委陳宜民和林奕華合唱你儂我儂；國民黨立委吳志揚現場表演薩克斯風，優美樂聲讓現場聽眾如癡如醉。