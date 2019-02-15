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和陳其邁合唱「倔強」 蔡其昌：五月天迷會恨我

2019-02-15 19:09聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

「關懷受虐兒少」，立法院晚間在立法院議場廣場前舉辦「2019年新春公益音樂會」。立法院副院長蔡其昌行政院副院長陳其邁組成「霜其淋二重唱」，挑戰五月天的歌「倔強」。唱畢蔡其昌打趣說「行政、立法絕對是對立的」、「五月天歌迷會恨我」。

立法院副院長蔡其昌（左）脫下西裝，與行政院副院長陳其邁合唱。陳其邁故意拉起蔡其昌...
立法院副院長蔡其昌（左）脫下西裝，與行政院副院長陳其邁合唱。陳其邁故意拉起蔡其昌的五月天T恤。記者林澔一／攝影
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立法院副院長蔡其昌（左）脫下西裝，與行政院副院長陳其邁，晚上在新春公益音樂會合唱...
立法院副院長蔡其昌（左）脫下西裝，與行政院副院長陳其邁，晚上在新春公益音樂會合唱五月天的「倔強」。記者林澔一／攝影
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