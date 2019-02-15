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我國捐50萬美金給委國反對派 外交部：必要人道救援

2019-02-15 17:50聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多(Juan Guaidó)今年1月23日自行宣布擔任臨時總統後，瓜伊多與現任總統馬杜洛(Nicolás Maduro)雙方陣營不斷相互較勁，在國際上對各界求取支持，委國爆發總統雙胞危機。外交部今表示，我駐美國代表處高碩泰大使受邀出席在華府「委內瑞拉人道危機全球會議」時，代表我政府宣布將提供價值50萬美元的人道援助予委內瑞拉，獲全場熱烈迴響並有多國代表特別致意肯定。

據指出，委內瑞拉反對陣營高層今還在Twitter上推文感謝台灣政府捐款50萬美元（約1543萬元台幣）。

委內瑞拉在面臨史上最嚴重的經濟危機困境，以及馬杜洛不被西方國家承認的獨裁選舉後，反對派領袖、現年35歲的國會議長瓜伊多(Juan Guaido)在1月自行宣佈為臨時總統，並獲得50多個國家的承認，包括美國在內。

據了解，中國大陸當局為了保護其對馬杜洛(Nicolás Maduro)政府的數百億美元貸款，最近幾週一直在美國華府與委國臨時總統胡安・瓜伊多(Juan Guaidó)的代表進行談判。且中國大陸是委內瑞拉最大的外國債權方，從2007年雙方達成「石油換貸款」協議以來，中方已向委內瑞拉投入超過500億美元的貸款。不過，自2013年馬杜洛總統就職以來，石油償還額度越來越少。

外交部證實，我國駐美國代表高碩泰2月14日應邀出席在華府「美洲國家組織」(OAS)總部舉辦的「委內瑞拉人道危機全球會議」(Global Conference on the Humanitarian Crisis in Venezuela)，並與美國國務院委內瑞拉問題特使Elliott Abrams、加拿大、德國、英國、阿根廷及荷蘭資深官員先後上台致詞，係唯一的亞洲國家代表。

高碩泰發言表示，台灣將與美國及其他理念相近國家，提供委內瑞拉受害人民必要的人道援助，後續也將鼓勵在拉美區域運作的非政府組織等民間力量提供額外協助，期盼委國早日脫離危機，重建民主憲政，委國人民得以恢復自由及正常生活。高碩泰的發言內容獲得全場熱烈迴響，許多國家代表特別致意肯定。

外交部說，該場國際會議共有60餘個國家及人道團體參加，美國衛生部長Alex Azar也出席討論如何因應委國危機對拉美區域公衛挑戰；另包括海地外長艾蒙席(Bocchit Edmond)、「美洲國家組織」秘書長Luis Almagro、美國國務院西半球事務助卿Kimberly Breier、非政府組織及民間團體等逾300人出席。

委內瑞拉爆發總統雙胞危機，我國捐50萬美金給委國反對派。路透
委內瑞拉爆發總統雙胞危機，我國捐50萬美金給委國反對派。路透
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