影／首度施政報告 蘇酸韓國瑜：好的結果各方要搶

2019-02-15 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



立法院新會期今天(15日)開議，這也是行政院長蘇貞昌，在2007年5月卸任閣揆後，時隔13年再度重回國會進行施政報告及備詢。上午蘇貞昌進入議場時，國民黨立委舉牌包圍蘇貞昌，和前來「護駕」的民進黨立委發生推擠，最後在立法院長蘇嘉全的調解下和平收場，蘇貞昌順利上台報告。

不過近日高雄市長韓國瑜頻對兩岸議題發言，指「台灣已經鬼混了20年」，對此總統蔡英文日前更發文嗆韓國瑜「好成績不是靠口號」，強調執政至今銷陸農產品破紀錄，沒想到上午蘇貞昌人還沒進議場，就強調農產品外銷狀況良好是大家努力的結果，酸說「好的結果、各方要搶」，政府無意獨佔。

而陸委會主委陳明通也表示，韓國瑜赴陸如果只是一般的買賣契約交流就沒有問題，強調涉及公權力的交流屬於中央職權，得先讓韓國瑜了解分際，國民黨立委王育敏譏民進黨府院黨對韓國瑜積極攻防，反而抬高了韓國瑜的政治行情，酸說難道蔡英文是擔心韓國瑜成為她2020的競爭對手嗎。

只是蘇貞昌再度站上質詢台，兩岸議題無可避免，蔡英文已明確表示不接受九二共識，蘇貞昌今天也附和蔡英文的說法，直言對中國而言什麼論述都沒用，講「一個中國」大陸就很高興，但是不能如此，他提到中國已明確講一國兩制台灣方案，因此台灣守護主權無可退讓。