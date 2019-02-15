民進黨公布四位新任發言人 她身分最受矚目

2019-02-15 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨新任發言人李晏榕。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

民進黨下午公布四位新任發言人，分別是文化人李明俐、黨產會前委員李晏榕、公共關係處副主任李問，及客家部主任周江杰。黨秘書長羅文嘉以接下秘書長工作有「打開門、挖寶及雞婆」三項任務，意在說明四人接任的原因。

四位發言人中，以李晏榕身份最受矚目。李晏榕先前是社民黨員，2016年接任黨產會委員，為了接下民進黨發言人工作，日前辭去黨產會職務，於今天加入民進黨。針對同婚議題，她表示，自己支持修民法，她會再進一步了解府院黨政策，身為民進黨發言人，要為黨政策辯護，若有些政策與她個人立場有相左，這是她個人要與黨調適的地方。

媒體也問到，社民黨召集人范雲支持喜樂島聯盟推動修公投法，讓人民可公投決定「國家前途」，李晏榕對此議題看法為何。她說，如果從國際公法對國家的定義來看，台灣確實是一個獨立的國家，至於公投法補正議題，這方面她還要再去了解。

羅文嘉說，接下秘書長工作，他有三種任務要完成，一是打開門的人，民進黨門打開，人才、活水自然就進來；二是挖寶的人，要在民進黨與社會中，發現更多寶藏與寶石，站在一起，在未來一年為保衛民主家園努力；第三，他也是雞婆的人，任何的事與民進黨有相關，他不會迴避，會積極就專業上提出意見，即使被罵也無所謂。

羅文嘉說，他覺得自己像是在打寶可夢，李問與周江杰，就是他這次在黨部挖到兩塊不太被注意的寶石。

李問曾任外文媒體記者，後來曾在民進黨國際事務部工作，2016年進入國安會及遠景基金會，領域是東南亞，去年回黨部接任媒體創意中心副主任。周江杰博士班畢業後，曾回竹東開書店、種田，後來因緣際會加入綠黨參選縣議員，去年到民進黨客家部工作。