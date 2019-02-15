柯P自比雍正稱韓國瑜溫暖 韓：我比較像韋小寶

2019-02-15 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台北市長柯文哲228預定到高雄，且不排除與高雄市長韓國瑜會面，此行是否把韓當作指標？他回應，自己的行事風格較像雍正的冷酷，但韓國瑜則比較溫暖，下午韓國瑜到鳥松區榔環宮發小紅包時聽到柯文哲的比方 ，大笑地說，「他像雍正，我比較像韋小寶吧，韋小寶比較熱情」。

柯文哲今天受訪時提及自己具有外科背景，平常很搞笑，但工作時看起來比較像雍正，比較像冷酷型的酷吏，但韓國瑜值得學習的地方，是他比較溫暖。

今午韓國瑜到鳥松區發小紅包時被問及此事，他聽了哈哈大笑地說，「像雍正，那我像韋小寶，韋的個性比較可愛」，接著他不經意反問媒體，「韋小寶娶了幾個老婆」，媒體回答，「7、8個」，韓國瑜回答一聲「哦」，接著強調，他覺得韋小寶比較可愛熱情。

韓國瑜選後人氣不墜，最近每到宮廟鄉發紅包，進場時總有人大聲喊他「總統」，媒體詢問韓的感受，他說，聽了以後，心臟感覺跳動得很厲害，心頭像小鹿一樣碰碰亂跳，不過他現在只有專心替高雄拚經濟，經濟衝不起來，當市長無顏見江東父老，如何交代？