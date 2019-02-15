黨產會同意國民黨出售5億不動產 支付勞工退休金

2019-02-15 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院黨產會委員會議今天針對國民黨提出申請出售該黨名下房地，用於支付該黨大量解僱員工及退休員工優存、月退等相關費用進行討論，會議最後同意，只要沒有進入強制執行程序，也沒有使用或占用公有地或其他公共設施用地等情況的不動產，國民黨可優先辦理出售事宜，以支應黨工退休金等需求。

黨產會新聞稿指出，國民黨名下現有不動產以108年土地公告現值及建物申報金額計算，價值至少超過新台幣22.2億元，而本次國民黨申請出售之房地共計172筆，總公告現值約5.6億元；其中目前已進入強制執行程序之標的總計約3.4億元，委員會議另再同意該黨優先出售公告現值約1.6億元之43筆房地，因此國民黨這次申請出售累計可變現的不動產公告現值，高達5億元。

至於國民黨企業工會來函希望黨產會撤回行政執行一事，黨產會指出，該會向國民黨追徵金額共計19.9億元，係依黨產條例就國民黨以轉帳撥用或以悖於民主法治原則取得國家財產案件，經調查及聽證程序後作成之行政處分。按國民黨名下現有未經查封拍賣且未申請自行變賣之不動產，以公告現值計算其價值至少仍有超過12億元，黨產會基於黨產清理之職責，以及維護國家債權得以實現之目標，認為暫無撤回行政執行之必要。