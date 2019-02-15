護理之家大火釀15死 監院糾正台北醫院

2019-02-15 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



衛福部台北醫院附設護理之家去年8月份發生火警，釀成15人死亡慘案，震驚社會，監察院內政及少數民族委員會昨通過監察委員王幼玲、張武修、尹祚芊提出之相關調查報告，決議提案糾正台北醫院。

根據監委王幼玲等人調查，台北醫院護理之家未依規定對住民自備之電磁波床墊等用電物品善盡安全管制之責，未經專業評估及檢查，亦未取得防火管理人許可，即放任該住民擅自使用該床墊長達近1年之期間，未再確認其安全性，終因該床墊電器因素釀成大火災害。

調查發現，另外該院火警受信總機作動響起警報逾7分鐘後，消防機關始獲報案，顯示該院災害緊急應變及通報演練作業確有欠確實與熟練，相關防災設備啟閉時程難謂迅速即時，經核確有違失，台北醫院難辭監督管理不力之責，除應糾正之外，衛福部並應確實檢討議處失職主管人員，更應就院內高勤主管值班部分督同所屬檢討改進；另請內政部就火災緊急通報流程部分檢討研議改善。

王幼玲等人認為，台北醫院對本案難辭監督管理不力之責，監察院應予以糾正，同時也要促請衛福部確實議處失職人員，內政部也要就火災緊急通報流程部分檢討改善。