法官陳梅欽涉霸凌、性騷 遭監委彈劾通過

2019-02-15 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



前士林地院法官陳梅欽被檢舉私生活不當，司法院政風處追查發現他下班後有如民意代表般時常跑攤，短短兩個月內就跑攤18場，此外還虛報加班費，案經司法院人事審議委員會移送監察院彈劾，監察院今以成立票7票、不成立票4票通過提案彈劾，將移送司法院職務法庭處分。

據了解，陳梅欽於任職期間爭議連環爆，曾任職士林地院的女書記官方蘭芬生前疑遭陳梅欽霸凌後，去年3月打算重回職場，卻疑似受到言語刺激輕生。監察院監察委員王美玉、蔡崇義、林雅鋒今年也曾提出調查報告，要求司法院、士林地院檢討改善。

監院調查，陳梅欽於任職期間，多次將自己在外飲宴 之時段申報為加班時間，其不實申報加班之時數高達 22 小時，其中 8 小時且申領加班費；又其於 101 年 9 月 11 日下班宴請部屬餐敘席間， 對 A 女及 B 女提及「露事業線」或「B 女事業線也不錯」等言語，且有當場解開自己的上衣鈕扣，顯露上胸肌及不當勸酒等行為。

監委林雅鋒、王美玉、蔡崇義表示，陳梅欽所為，已違反公務員服務法第5條，法官法第18條第1項前段以及法官倫理規範第5條等之規定，其不實申報加班及言行冒犯等不當行為，重創司法形象，依法官法第30條第2項第4款，第7款及第49條第1項之規定，有懲戒之必要，應受懲戒，依憲法第97條第2項，監察法第6條及法官法第51條第1項之規定提案彈劾，移付懲戒。

根據監察院的彈劾審定書，監委高鳳仙、楊美鈴、仉桂美、楊芳玲、尹祚芊、蔡培村、江明蒼、劉德勳、張武修、章仁香、江綺雯等11人出席彈劾審查會，經不記名投票，最後7比4通過彈劾案。