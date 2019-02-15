蘇貞昌：馬從中國進口農產品多 蔡政府出口大於進口

2019-02-15 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



去年我國農產品外銷總出口金額54.7億美元，創下20年來新高，行政院長蘇貞昌今天表示，算出來的數字很清楚，不但出口到中國大陸的農產品金額成長，馬政府時期從中國進口的金額大於出口，但蔡政府上台後是出口大於進口，成績亮眼，也是大家努力的成果。

蘇貞昌今天到立法院備詢，民進黨立委陳亭妃質詢時詢問，農產品外銷確實打破三項紀錄，但為什麼農漁民無感，甚至還有人唱衰？

蘇貞昌說，數字會說話，這麼好的外銷數字是來自好的農漁產品，也來自農漁民和相關人士的努力，才能有好結果，但難免有從不同角度的人評論政府，所以政府還是有角色的，「我們還是做政府工作的人，謙卑聽各界意見，然後繼續希望有好成績」。

農委會主委陳吉仲說，外銷數字反映在農民收益上，未來絕對要靠政府把農民整合起來，把業者帶出去，未來要把農產品用國家級力量推銷，例如把防檢疫做好，還要媒合出通路訂單，希望外銷能更成長，「希望再成長10%」。