蘇貞昌否認當網紅內閣：還不到夠網紅程度

2019-02-15 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



立法院15日開議，國民黨立委江啟臣質疑行政院長蘇貞昌的施政方針報告與前院長賴清德相差無幾，對此，蘇貞昌指出施政本來就是延續的，若有窒礙難行或偏差他會矯正，好的則會繼續推動，坦言被說是「賴規蘇隨」也沒有關係；江啟臣突然追問是否承認為「網紅內閣」？蘇貞昌則否認，「我還不夠網紅程度。」

蘇貞昌也說，非洲豬瘟議題，賴清德也積極處理，但是他上任後將疫區手提行李30％跟改成百分之百，這就是兩人不同，認同江啟臣說的他擔任的是「上緊發條的角色」，因為他盯事情只講一次，每天都關心人民有沒有過的更好。

江啟臣接著質疑若是非洲豬瘟失控誰負責，是否考慮下台？蘇貞昌則表示，非洲豬瘟防疫會分三段，第一階段阻絕境外，第二階段發生在哪裡就在哪裡圍堵，因為非洲豬瘟不是口蹄疫，如果進來台灣，傳播方式不是空氣因此比較慢，可以一個個圍堵一個個打，「在哪裡就防堵哪裡，不會讓他擴大。」

蘇貞昌強調，責任是看有沒有盡力做防疫才是責任，縱使非洲豬瘟還沒進來，只是在隔絕境外的階段卻在混，這樣應該下台就下台。