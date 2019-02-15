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邱顯智接時代力量黨主席

2019-02-15 15:12聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

時代力量今天舉行第二屆決策委員會第一次決策會議，會後宣佈新任黨主席由新竹、苗栗黨部主委邱顯智接任。邱顯智表示，時代力量跟民進黨「是同樣政治光譜上的不同政黨」，包括同婚、勞基法的態度上都有差異，時代力量本來就要堅持自己的想法與態度。

邱顯智（右四）接時代力量黨主席。記者林澔一／攝影
邱顯智（右四）接時代力量黨主席。記者林澔一／攝影
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邱顯智接任時代力量黨主席。記者林澔一／攝影
邱顯智接任時代力量黨主席。記者林澔一／攝影
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時代力量邱顯智新竹
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