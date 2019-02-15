馬祖引水要看合不合法 蔡正元：真是他X的

2019-02-15 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



前立委蔡正元。聯合報系記者王宏舜／攝影 分享 facebook

蔡英文政府對馬祖有意自大陸引水，說要看合不合法，國民黨政策會前執行長蔡正元問，蔡英文喝水合法嗎？人民連喝水都有合不合法的問題，真是TMD。

蔡正元在臉書貼文說，金門從廈門引水後解決了長久的缺水問題，現在，馬祖也計劃從連江引水，解決離島的缺水難題。蔡英文政府得知馬祖從連江引水的計劃，竟然說，要看合不合法。

他表示，蔡英文政府說，如果僅由馬祖的地方政府決定，不是由蔡英文政府拍板定案，就是不合法。

他喊，喔！TMD！在蔡英文政府眼裡，人民連喝水，都有合不合法的問題，真是TMD！