蘇貞昌回鍋立院首施政報告 王鴻薇：與民眾脫節10幾年

2019-02-15 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨台北市議員王鴻薇。記者魏莨伊/攝影 分享 facebook

立法院第9屆第7會期今天開議，行政院長蘇貞昌上任後，首次報告施政方針並答覆質詢。國民黨台北市議員王鴻薇在臉書批評，蘇貞昌時隔12年回鍋閣揆進立院報告，但顯然他與民眾脫節，不只十幾年。

王鴻薇批蘇貞昌至今，卡馬、卡吳、仇中、忽悠人民；人民真正最關心的酒駕、虐兒、罷工等議題避而不談，其中更是充斥反中的意識操作，將管制退休高官赴陸的修正草案列為優先法案。但是兩岸政策到底是什麼？要我們走到哪裡？卻是隻字未提。

王鴻薇說，民進黨從行政院到立法院，完全執政卻依舊荒腔走板，真的是只要權力，不要做事。