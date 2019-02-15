親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡政府嗆韓國瑜
赴陸管制擬延長
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

搶救生育率：台灣人為什麼不生小孩？

陸委會指對岸是恐怖情人 游梓翔：鬼扯、可惡至極

2019-02-15 14:02聯合報 記者何祥裕╱即時報導

高雄市長韓國瑜一席「你儂我儂」、「白頭偕老」的兩岸態度談話，引起府院及陸委會批評，陸委會甚至指對岸是恐怖情人，世新大學副校長游梓翔在臉書貼文表示，「沒有恐怖情人只有無情家人」，兩岸本是一家，更正確的說法不是情人，而是家人，「無情家人」卻來數落想化解誤會衝突、促進共同合作的人，鬼扯什麼「恐怖情人」，真是可惡至極。

游梓翔說，為了兩岸的合作發展，很多人都在想辦法增進善意、化解兩岸僵局。但政府和陸委會在幹嘛？一面找緊箍咒，拼命阻擋；一面猛噴口水，說風涼話。蔡總統還好意思說，她以為「多了好幾位陸委會主委」。不就是因為你們搞壞了兩岸關係、搞爛了陸委會，大家才要自求多福嗎？

游梓翔表示，韓國瑜以其個人風格，搭配情人節場景，說了幾句吸引版面的「你儂我儂」、「白頭偕老」，無非是想多製造些善意。結果陸委會趕緊來了句「怎麼能跟恐怖情人白頭偕老」。其實，兩岸本是一家，更正確的說法不是情人，而是家人。家人過去有誤會衝突，傷了感情，但終究是家和萬事興。

現在的問題是，有些人就是想擴大家人間的誤會衝突，就是不要「兩岸一家親」，就是要把對方的親情善意視為敵意，甚至拉了外人來傷害家人。這樣的人根本是「無情家人」。「無情家人」卻來數落想化解誤會衝突、促進共同合作的人，鬼扯什麼「恐怖情人」，真是可惡至極。

家人即使分居兩地，還是想團圓，還是想幫助家人，哪有什麼「恐怖情人」？問題的根源其實在太多的「無情家人」。

高雄市長韓國瑜。本報資料照片 記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。本報資料照片 記者劉學聖／攝影
分享

陸委會韓國瑜游梓翔
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

防非洲豬瘟 蘇貞昌脫稿嗆：要讓他知道台灣是有政府的

2019-02-15 11:16

台灣是分裂國家？柯P：政策可依實際需要選藍或選綠

2019-02-15 12:09

韓國瑜5字情話 李佳芬：這不是長官說的話嗎

2019-02-15 09:00

高俊明辭世不發紙本訃聞、辭謝慰儀 11日舉辦告別禮拜

2019-02-15 11:08

政壇情人節噩夢！馬英九那年撞衰事 阿扁還對他唱情歌

2019-02-15 08:00

教授性愛邀約女學生 海洋大學搞錯懲處遭糾正

2019-02-15 13:56

重提「換柱」 洪秀柱：憑朱立倫沒能耐與本事把我換掉

2019-02-15 13:48

影／防非洲豬瘟 蘇貞昌斥陸：讓死豬漂來非心靈溝通

2019-02-15 12:59

不跟進朱立倫訪美 吳敦義：我重責在身、沒時間出訪

2019-02-15 12:58

談兒虐修法 蘇貞昌：徒法不足以自行

2019-02-15 12:32

核能作為備用電源？ 蘇貞昌否決

2019-02-15 12:30

蘇貞昌：兩岸什麼論述都沒用 同意一中中國最高興

2019-02-15 12:25

和李文輝談兩岸論述？柯P：溝通表達善意

2019-02-15 11:51

影／禁韓國瑜赴陸簽協議？陳明通：涉公權力屬中央職權

2019-02-15 11:41

不理以核養綠公投？沈榮津：有處理期程

2019-02-15 11:40

柯P提「國家」解決統獨 游淑慧：描述現況解決了什麼？

2019-02-15 11:30

蘇貞昌再任閣揆報告 藍委舉牌杯葛

2019-02-15 11:13

【重磅快評】憲法法院會不會再次澆熄泰國民主的火種

2019-02-15 10:46

國民黨總統提名 游梓翔批：你們這些大人有多噁心

2019-02-15 10:46

影／蘇貞昌施政報告藍綠委推擠 蘇嘉全：過年不要爭吵

2019-02-15 10:34

不准韓國瑜在陸簽協議？陳明通：是讓他了解分際

2019-02-15 10:15

罷工落幕抹黑可停止？孫大千：蔡英文吹牛不打草稿

2019-02-15 10:13

政府砍退休補償金 教團批：占公教便宜

2019-02-15 10:00

隔13年立院再備詢 蘇貞昌：人生劇本早就寫好

2019-02-15 09:52

罷工結束何煖軒去職？ 蘇貞昌：還不是談人事的時候

2019-02-15 09:42

再戰公投！黃士修宣布以核養綠公投二部曲正式啟動

2019-02-15 09:34

邀蔡英文赴美國國會？ 民主黨議員不挺

2019-02-15 01:49

獨派大老高俊明病逝 享壽90歲

2019-02-15 00:24

蔡總統訪基隆取消見議員 陳建仁代跑小英之友團拜

2019-02-14 23:17

蔡英文取消的基隆行程 他怨如被遺棄的戰鬥兵團

2019-02-14 22:43

相隔12年 蘇貞昌明重回立院備詢台

2019-02-14 22:13

蘇嘉全：高俊明將一生奉獻給台灣

2019-02-14 20:49

曾勸蔡英文勿連任 高俊明辭世 府：總統哀慟不捨

2019-02-14 20:08

長老教會牧師高俊明辭世 民進黨不捨

2019-02-14 19:48

長老教會牧師高俊明 曾為同婚提醒小英「這樣不好」

2019-02-14 19:47

為何不對換法官事件彈劾？陳師孟：阿扁說不必

2019-02-14 19:28

影／扁案中途更換法官 陳師孟：陳興邦干預 非常離譜

2019-02-14 19:18

高俊明享壽90歲 曾因協助施明德逃亡入獄

2019-02-14 19:01

逼宮蔡英文牧師高俊明過世 王定宇：他最牽掛人權民主

2019-02-14 18:58
看更多

熱門文章

「我不是看護，我是另一半」 相差51歲台英同性爺孫 苗栗完婚

2019-02-15 00:21

歷任民選總統 沒去過大陸只有他1人

2019-02-14 16:40

警力太多財政難負荷 黃偉哲建議：別考用這麼多警察

2019-02-14 15:02

韓國瑜5字情話 李佳芬：這不是長官說的話嗎

2019-02-15 09:00

憲兵少校營內酒醉失控 被上校隊長當場壓制

2019-02-14 16:51

Google導入3D城市地圖 愛國者飛彈立體曝光

2019-02-15 02:58

台灣經濟榮景不再 韓國瑜嘆：整整鬼混了20多年！

2019-02-14 15:03

酸韓國瑜 蔡英文回批：以為多了好幾位陸委會主委

2019-02-14 17:46

任達華代言高雄醫療觀光 中午品嚐美食小吃

2019-02-15 11:11

逼宮蔡英文牧師高俊明過世 王定宇：他最牽掛人權民主

2019-02-14 18:58

賴清德開罵謝龍介 劉寶傑：顯見謝在立委選區裡有勝算

2019-02-14 21:44

農產外銷創新高為何農漁民不高興？ 他分析是這些原因

2019-02-14 21:47

高俊明享壽90歲 曾因協助施明德逃亡入獄

2019-02-14 19:01

總統踩我兩腳沒關係 韓國瑜：應讓九二共識繼續走下去

2019-02-15 11:26

兩岸論述、農產銷陸 蔡蘇接力嗆韓國瑜

2019-02-15 00:12

職司「摘奸發伏」保防官 竟酒醉大鬧憲兵中樞地帶

2019-02-14 17:23

再戰公投！黃士修宣布以核養綠公投二部曲正式啟動

2019-02-15 09:34

邀蔡英文赴美國國會？ 民主黨議員不挺

2019-02-15 01:49

政府砍退休補償金 教團批：占公教便宜

2019-02-15 10:00

國叫中華民國家叫台灣 羅智強：馬英九2011就說了

2019-02-14 15:00

韓國瑜：台灣鬼混20多年 完全在退步

2019-02-15 00:01

蔡英文取消的基隆行程 他怨如被遺棄的戰鬥兵團

2019-02-14 22:43

政壇情人節噩夢！馬英九那年撞衰事 阿扁還對他唱情歌

2019-02-15 08:00

不准韓國瑜在陸簽協議？陳明通：是讓他了解分際

2019-02-15 10:15

拱韓國瑜參選總統聲音愈來愈多 王金平：看韓市長決定

2019-02-14 20:15

新聞眼／府院打韓國瑜 當成總統大選假想敵？

2019-02-15 00:32

蔡總統與蘇揆互動 林濁水點出問題：模式一變再變

2019-02-14 16:07

防非洲豬瘟 蘇貞昌脫稿嗆：要讓他知道台灣是有政府的

2019-02-15 11:16

墜愛河 韓粉跟韓國瑜表白「挺韓總、愛佳芬、護韓冰」

2019-02-14 15:52

多數農漁民：政府沒接地氣 自我感覺良好

2019-02-15 00:22

吳敦義選總統準備30年 首拋「全黨員投票」

2019-02-15 00:35

AIT公開反台獨公投 王鴻薇：蔡英文應表態

2019-02-14 16:11

為何不對換法官事件彈劾？陳師孟：阿扁說不必

2019-02-14 19:28

兩岸「你儂我儂」說惹議 韓國瑜：可換「白頭偕老 」

2019-02-14 17:29

影／扁案中途更換法官 陳師孟：陳興邦干預 非常離譜

2019-02-14 19:18

長老教會牧師高俊明 曾為同婚提醒小英「這樣不好」

2019-02-14 19:47

化解新竹縣長提名爭議？ 吳敦義「特別感謝」林為洲

2019-02-14 15:45

監委說管中閔兼職收入1800萬 怎麼算出來的？

2019-02-14 18:34

韓國瑜超怕韓冰生氣 李佳芬爆料：他還尊稱兒子「老闆」

2019-02-15 13:08

國民黨總統提名 游梓翔批：你們這些大人有多噁心

2019-02-15 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top