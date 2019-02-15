陸委會指對岸是恐怖情人 游梓翔：鬼扯、可惡至極

2019-02-15 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜一席「你儂我儂」、「白頭偕老」的兩岸態度談話，引起府院及陸委會批評，陸委會甚至指對岸是恐怖情人，世新大學副校長游梓翔在臉書貼文表示，「沒有恐怖情人只有無情家人」，兩岸本是一家，更正確的說法不是情人，而是家人，「無情家人」卻來數落想化解誤會衝突、促進共同合作的人，鬼扯什麼「恐怖情人」，真是可惡至極。

游梓翔說，為了兩岸的合作發展，很多人都在想辦法增進善意、化解兩岸僵局。但政府和陸委會在幹嘛？一面找緊箍咒，拼命阻擋；一面猛噴口水，說風涼話。蔡總統還好意思說，她以為「多了好幾位陸委會主委」。不就是因為你們搞壞了兩岸關係、搞爛了陸委會，大家才要自求多福嗎？

游梓翔表示，韓國瑜以其個人風格，搭配情人節場景，說了幾句吸引版面的「你儂我儂」、「白頭偕老」，無非是想多製造些善意。結果陸委會趕緊來了句「怎麼能跟恐怖情人白頭偕老」。其實，兩岸本是一家，更正確的說法不是情人，而是家人。家人過去有誤會衝突，傷了感情，但終究是家和萬事興。

現在的問題是，有些人就是想擴大家人間的誤會衝突，就是不要「兩岸一家親」，就是要把對方的親情善意視為敵意，甚至拉了外人來傷害家人。這樣的人根本是「無情家人」。「無情家人」卻來數落想化解誤會衝突、促進共同合作的人，鬼扯什麼「恐怖情人」，真是可惡至極。