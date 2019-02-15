教授性愛邀約女學生 海洋大學搞錯懲處遭糾正

2019-02-15 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



海洋大學104年爆發性騷擾疑雲，該校性平會在調查報告中指出陳姓教授承認對A女親吻襲胸、觸摸私處、性愛邀約同居等事，但最後僅處置「暫停一年接受新進研究生的指導工作」及「接受至少8小時之性平相關課程」。監察院14日通過糾正此案，監委高鳳仙15日受訪指出，海洋大學搞混處置與懲處的差別，確有不當，因此糾正海洋大學。

高鳳仙調查「據訴，其就讀國立台灣海洋大學碩士在職專班時，104年4月25日晚間被陳姓助理教授企圖性侵，經其極力反抗才免受性侵。其向該校性別平等教育委員會(下稱性平會)檢舉，性平會雖在調查報告中提及陳姓教授承認對其為親吻襲胸、觸摸私處、性愛邀約同居、買春、兩個月的試用期等行為，惟性平會居然判定性騷擾不成立。其深感痛心，於105年5月間向地方法院檢察署提出強制猥褻、妨害秘密等罪之告訴，於106年6月間向壹周刊爆料後，教育部方受理調查性平會是否有違法或處置不當。其為此事學業延宕且罹患憂鬱症，不知如何面對人生等情」一案，監察院教育及文化委員會於2月13日通過調查報告及對海洋大學之糾正案。

調查報告指出，雖無證據顯示陳師上開行為對A女構成性騷擾，但嚴重違反教師專業倫理，嗣後又未能主動迴避，於104年10月17日簽署同意書擔任A女的論文指導教授，違反「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第7條、國立台灣海洋大學專任教授服務規則」第13點及「國立台灣海洋大學教師倫理守則」第22條規定，核有明確違失，只不過陳師未兼任學校行政職務，不屬公務員服務法第24條所稱之公務員，因此監察院提醒陳師失當行為應由學校依法核予適當之議處。

對於此案陳師被控性騷擾一事不起訴，A女遭陳師反控誣告，仍在訴訟當中，但高鳳仙指出，不針對訴訟內容發言，但陳師上述行為依然違反教師倫理。