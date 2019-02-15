重提「換柱」 洪秀柱：憑朱立倫沒能耐與本事把我換掉

2019-02-15 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨內爭取總統提名角力加劇，2015年「換柱」事件也成各陣營攻防工具。當年被換主角、黨前主席洪秀柱今受訪解釋，換柱分初選前與提名後兩階段，結果對她個人固然有遺憾，但也無怨無悔，沒有什麼好怨，這些事情都過去了。

洪秀柱透露，她自知憑什麼與天王比，行政閱歷、手腕等各方面都比不上，所以初選前也先拜訪過當時的副總統吳敦義、新北市長朱立倫，提醒他們都是黨國栽培菁英，要不要下來選。洪說，朱當時堅拒，王顧左右而言他，她才去領表、登記。

洪秀柱說，她後來才知道王金平一直跟家裏商量，也有找人去領表，但因王的夫人不同意，但最後沒有去登記。洪也直言，因為一開始就有人不希望我出來選，提名後就啟動了換柱氛圍。

洪秀柱也直言，若當年沒被換，畢竟對手蔡英文準備很久，她臨時匆忙上陣，未必選的贏總統，但立委席次絕對不會這麼差。洪也透露，蔡當選後，前總統馬英九跟她說，原評估不換大概只有38席立委，換了大概有45至50席，她笑笑反問「那結果呢？」

洪秀柱說，選總統原本就不是她人生規劃，只要更有能力的人出來也無所謂，被換柱也沒什麼怨恨，一念之間放下就放下了。洪也引聖經表示，「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑」，她是當事人都沒有一而再充滿恨意，整個事件就過去了吧。

洪秀柱也透露，當初推動換柱的朱立倫這一年還好幾次去看她，但多聊家庭、小孩與朱自己的事情，但市長卸任前最後兩次拜訪卻非常慎重的講，要為了換柱一事跟她正式道歉。

洪秀柱說，聽到朱立倫道歉，她當下回應，只是過程不合程序，太粗暴了點，都沒什麼了，更直言「憑你一個朱立倫沒有能耐與本事把我換掉」；當時朱的表情很有感觸，知道她瞭解朱背後承擔很多壓力。拜訪最後，朱才說換柱不是洪主張一中同表的問題。