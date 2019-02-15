影／防非洲豬瘟 蘇貞昌斥陸：讓死豬漂來非心靈溝通

2019-02-15 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳聖文 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天（15日）赴立法院施政報告並備詢，談到非洲豬瘟時脫稿怒斥疫區就在隔壁，他（中國大陸）卻什麼都不做，「還讓死豬飄過來，這不是心靈溝通。」

蘇貞昌表示，為了阻絕非洲豬瘟病毒於境外，政府全面的查驗來自疫區的旅客，還增加18台X光機增進查驗效率，對於部分旅客違規攜帶豬肉製品卻不繳清罰款，他嗆聲說，沒有繳清罰款的旅客就是不准入境，「要讓他知道台灣是有政府的，我們是說到做到的。」他也感謝各部會堅守崗位，絕對要讓兩千億的損失不要發生。