核能作為備用電源？ 蘇貞昌否決

2019-02-15 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



經濟部日前端出新能源配比方案，遭批不尊重公投結果，時代力量立委洪慈庸今天在總質詢時提到，有工商團體要求，把核能作為備用電源。行政院長蘇貞昌表示，「沒有（規畫）」。

蘇貞昌表示，核一、核二、核三與核四的問題都在那裡，過去因為政策錯誤才會浪費千億走到這裡，至今還有核能的後續問題無法處理，行政院尊重公投結果，至於穩定供電部分也會依公投結果，在效期內照辦。蘇貞昌指出，政府對非核家園努力心意不變，就算要用核電廠，其實也是窒礙難行，「我很明確講，就是沒有」。